تحدي "فيرست جلوبال" العالمي 2019.. 191 دولة على أرض دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي تحدي "فيرست جلوبال" العالمي 2019، أكبر تجمع للعقول الشابة المبدعة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.

يشارك بالتحدي 1500 شاب من أكثر من 191 دولة، بينها 19 دولة عربية و171 دولة أجنبية، للتعاون من أجل مستقبل أفضل.

تجتمع دول العالم تحت شعار تحدي العام "حماية المحيطات" لتوظيف الروبوتات في حماية المحيطات وتنظيفها.

تتراوح أعمار الطلاب المشاركين بين 14 و18 عاما، بهدف زيادة معرفتهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فيما تعمل الفرق المشاركة على إيجاد حلول مبتكرة للعديد من التحديات المتعلقة بتنظيف محيطات العالم.

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يذكر أن دولة الإمارات فازت باستضافة تحدي "فيرست جلوبال" العالمي خلال قمة الحكومات العالمية التي عقدت في دبي خلال شهر فبراير/شباط 2019 .

ويركز تحدي "فيرست جلوبال" على نجاح الفرق المتنافسة في تطوير روبوتات قادرة على أداء مجموعة من المهام تشكل حلولا داعمة للجهود العالمية الهادفة إلى حماية المحيطات وتنظيفها من ملايين الأطنان من النفايات ومصادر التلوث التي تؤثر سلبا على الحياة البحرية وعلى صحة الإنسان حول العالم.

ويعكس تنظيم تحدي "فيرست جلوبال" في دبي، الموقع الريادي لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات العالمية ودورها المحوري في تعزيز الجهود الدولية لتوظيف التكنولوجيا المستقبلية في دعم وبناء قدرات المواهب الشابة، فضلاً عن تحفيز أصحاب العقول اللامعة والأفكار الاستثنائية لابتكار أفضل الحلول للتحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، لا سيما البيئية منها.