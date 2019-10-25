سقطة أخلاقية قد تكتب نهاية رحلة إبراهيموفيتش بالدوري الأمريكي

قام المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بحركة غير أخلاقية عقب انتهاء مباراة فريقه لوس أنجلوس جالاكسي في مواجهة لوس أنجلوس إف سي ضمن مباريات "البلاي أوف" من الدور قبل النهائي من الدوري الأمريكي.

وفاز لوس أنجلوس إف سي على غريمه جالاكسي بنتيجة 5-3، حيث تقدم الأول بهدفي المكسيكي كارلوس فيلا مهاجم أرسنال السابق، وقلص كريستيان بافون الفارق وأدرك إبراهيموفيتش التعادل لجالاكسي.

فريق إف سي استعاد زمام الأمور بهدف ثالث عن طريق دييجو روسي ورابع بأقدام أداما دياموندي، ثم قلص رولف النتيجة مرة أخرى، لكن دياموندي سجل ثاني أهدافه والخامس لفريق لوس أنجلوس إف سي حسم به التأهل.

Advertisements

عقب نهاية المبارة قام إبراهيموفيتش الذي كان غاضبا للغاية بحركة غير لائقة تجاه جمهور الفريق المنافس، ما دعا معلق اللقاء إلى التساؤل: "هل هذا هو الخروج النهائي لأحد أعظم المصارعين الذين شهدتهم اللعبة العالمية على الإطلاق؟".

وأضاف المعلق وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية": "الإيماءة التي قام بها قد يندم عليها، لكن أليس هذا يلخص زلاتان إبراهيموفيتش؟".

المهاجم صاحب الـ38 عاما ينتهي عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقد تكون مواجهة لوس أنجلوس إف سي الأخيرة في مسيرته خاصة مع ارتباطه مؤخرا بالانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وانضم إبراهيموفيتش إلى لوس أنجلوس جالاكسي في مارس/آذار 2018 في صفقة انتقال حر، وشارك في 58 مباراة مسجلا 53 هدفا.