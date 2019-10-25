شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات ..تعرفى على مقدار حمض الفوليك الواجب تناوله يوميا فى سن الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمص الفوليك من الفيتامينات الهامة للغاية لجميع النساء في سن الإنجاب، ويجب تناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم، بالإضافة إلى تناول الطعام الغنى بحمض الفوليك من نظام غذائي متنوع ، للمساعدة في منع بعض العيوب الخلقية الرئيسية في دماغ الطفل والعمود الفقري، حسبما اكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

وحمض الفوليك هو فيتامين ب، يحتاجه الجسم لصنع خلايا جديدة كخلايا الجلد والشعر والأظافر وأجزاء أخرى من الجسم تصنع خلايا جديدة كل يوم.

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أثناء نمو الأجنة يساعد حمض الفوليك في تكوين الأنبوب العصبي، و هو مهم للغاية لأنه يمكن أن يساعد في منع بعض العيوب الخلقية الكبرى في دماغ الطفل والعمود الفقري ، حيث تحدث العيوب الخلقية الرئيسية في مخ الطفل أو العمود الفقري في وقت مبكر جدًا من الحمل (3-4 أسابيع بعد الحمل) ، قبل أن تعرف معظم النساء أنهن حاملات.

وعند التخطيط للحمل ، يجب على النساء تناول 400 ميكرورام من حمض الفوليك كل يوم قبل شهر واحد من الحمل وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

تحتاج كل امرأة في سن الإنجاب إلى الحصول على حمض الفوليك كل يوم ، سواء كانت تخطط للحمل أو لا ، للمساعدة في صنع خلايا جديدة، كما يمكن العثور على حمض الفوليك في بعض أنواع الخبز وحبوب الإفطار ودقيق الذرة.