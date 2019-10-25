شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحددون طرق محتملة لوقف نمو أورام المخ الشائعة فى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد باحثو مركز السرطان الشامل بجامعة نورث كارولينا مقاربة محتملة لإيقاف نمو النوع الأكثر شيوعًا من أورام الدماغ لدى الأطفال.

وخلال البحث المنشور فى مجلة Development أنه من خلال منع إشارة بالمخ ، يمكنهم التحكم في نمو الورم في نوع فرعي من النخاع النخاعي.

في حين أن ما يصل إلى 80 ٪ من الأطفال المصابين بالورم الأرومي النخاعي يعيشون على المدى الطويل بالإشعاع والعلاج الكيميائي ، يؤكد الباحثون إلى ضرورة هناك تحسين العلاجات من أجل الحد من الآثار الجانبية من تلك العلاجات ، وكذلك تطوير علاجات تعمل للأطفال الذين لا يستجيبون للعلاج.

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وقالت مؤلفة للدراسة إنه من خلال استهداف مسار إشارة معينة بالمخ تعمل على منع نمو الورم، ومن خلال استهداف هذا المسار ، نعتقد أن هذا سيكون وسيلة لتجنب آثار الإشعاع والعلاج الكيميائي التي لها الكثير من الآثار الجانبية لأننا نمنع النمو بدلاً من قتل هذه الخلايا".

في الدراسات المختبرية التي استخدمت الفئران والخلايا ، ركز الباحثون على نوع فرعي للورم يمثل ثلث حالات سرطان النخاع، في هذا النوع من ورم الدماغ ، تساعد الإشارة الخلوية على إطلاق سلسلة من الإشارات في تطوير خلايا المخ التي تؤدي إلى نمو زائد للخلايا العصبية في المخيخ ، والتي تتحكم في التوازن والكلام والأنشطة الأخرى.

اكتشف الباحثون أن إعادة تنظيم الإشارات بالمخ تمنع من تشكل الأورام وانقسامها وبالتالي من خلال تعطيل إشارة معينة فإنها يمكن أن تمنع نمو الورم.