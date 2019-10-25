تطوير اختبار جديد لتحديد "أورام الدماغ" بشكل صحيح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يستخدم هذا الاختبار الجزيئي المتطور البصمات الجينية للحمض النووي والذكاء الاصطناعي مع تعلم الآلة لتحديد أورام الدماغ بشكل صحيح ونوعها الفرعي.
وفقا للدراسة المنشورة فى المجلة العلمية " Nature" أظهرت أن ما بين 10 إلى 14 ٪ من أورام المخ قد يتم تشخيصها بشكل خاطئ باستخدام التشخيصات التقليدية، ولكن ميثيل الحمض النووي يمكن أن يوفر معلومات إضافية غير متاحة من خلال التقنيات التقليدية، حيث يعتبر التشخيص الدقيق خطوة حاسمة في الرعاية السريرية للمرضى الذين يعانون من أورام المخ".
ما هى أورام المخ
ورم المخ وفقا لموقع" healthline" هو عبارة عن مجموعة أو كتلة من الخلايا غير الطبيعية التي تحيط دماغك ، يمكن أن تكون أورام المخ سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة)، وعندما تنمو أورام حميدة أو خبيثة ، فإنها يمكن أن تسبب زيادة الضغط داخل جمجمتك، كما يمكن أن يسبب تلف في الدماغ، ويمكن أن يهدد الحياة.
يعتمد علاج ورم في المخ على نوع الورم وحجمه وموقعه ومدى صحة المريض، ويعتبر العلاج الأكثر شيوعا لأورام الدماغ الخبيثة هو الجراحة، والهدف إزالة أكبر قدر ممكن من السرطان دون التسبب في تلف الأجزاء السليمة من الدماغ.
مخاطر جراحة المخ تشمل العدوى والنزيف، وتتم إزالة الأورام الحميدة الخطرة سريريًا أيضًا جراحًا، ويمكن الجمع بين الجراحة والعلاجات الأخرى ، مثل العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.
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