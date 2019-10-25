7 أمراض في الشتاء.. دليل شامل لحماية طفلك

مع قدوم فصل الشتاء، عادة ما يتعرّض الأطفال لأمراض موسميّة تنتشر بصورة كبيرة خلال هذه الفترة من كل عام.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن خبراء في وزارة الصحة البريطانية دليلاً شاملاً لحماية الأطفال من 7 أمراض شتويّة وسبل علاجها والوقاية منها، وهي:

1. التهاب المعدة والأمعاء





ويشار إليه أيضاً باسم "عائلة القيء الشتوية"، وأكد الأطباء ضرورة التأكّد من غسل الأطفال أيديهم خصوصاً بعد استخدام المرحاض لحمايتهم من التقاط هذا المرض.

كما يجب التنبيه على الأطفال بغسل اليدين قبل تناول الطعام، وكذلك بعد التنقل في وسائل المواصلات العامة، مع إبعاد الصغار عن أصدقائهم المصابين بالمرض.

2. شيجيلا





جرثومة مرتبطة بالسالمونيلا تسبب القيء الشديد والإسهال، وهي معروفة بانتشارها سريعاً في المدارس وأماكن العمل عندما يكون هناك تفشٍ لها.

وتعد النظافة الجيّدة للأيدي أمرًا حيويًا لمنع انتشار البكتيريا، وفيما يتعلّق بالطعام والشراب فيجب غليه أو تقشيره أو طبخه.

3. الإنفلونزا





مرض يصيب ملايين الأطفال حول العالم كل عام، ويكاد يكون من المستحيل تجنبه تماماً.

ويُنصح بتطعيم الأطفال لقاح الأنفلونزا وتشجيع كل مَن يتعرَّض للعطس على استخدام المناديل الورقية والتخلّص منها على الفور في القمامة ثم غسل الأيدي.

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ويجب الحرص على تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، مع الكثير من الفاكهة والخضار، والتأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم.

4. التهاب الحلق





التهاب الحلق شائع لدى الأطفال في فصل الشتاء، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأنه، لكن في بعض الأحيان قد يكون علامة على التهاب اللوزتين.

وتشمل أعراض التهاب اللوزتين: الحمى والتهاب الحلق دون سعال وتضخم الغدد الرقيقة على مقدمة الرقبة والبقع البيضاء على اللوزتين في الجزء الخلفي من الحلق.

ويقتضي هذا الأمر إبعاد الأطفال عن الآخرين الذين يعانون من التهاب الحلق، وحملهم على غسل أيديهم بانتظام.

5. الربو





التحكم في الربو خلال فصل الشتاء صعب للغاية، لذا يجب التأكّد من حمل الطفل جهاز الاستنشاق الخاص به وارتداء وشاح بسيط أثناء الطقس البارد.

6. الأكزيما





هو مرض جلدي يسبب تهيج الجلد واحمراره وجفافه لدرجة ظهور تشققات عليه، ويوصي بأن يرتدي الأطفال ملابس من القطن بدلاً من الصوف والمحافظة على رطوبة بشرتهم.

7. مرض اليد والقدم والفم





مرض اليد والقدم والفم هو عدوى شائعة تسبب قروحاً على الفم وحكة على اليدين والقدمين، ورغم أنّ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام أو أقل هم أكثر عرضة للإصابة به، لكن قد يؤثر أيضاً على الأكبر سناً والبالغين.

قد تحدث الإصابة بالفيروس في أي وقت من السنة، وغالبًا ما تبدأ بحمى، تليها التهاب في الحلق ثم بقع في الفم تتطور إلى تقرحات.

هذا المرض معد للغاية وعادة ما ينتقل عن طريق السعال أو العطس، وكذلك عن طريق لمس شخص مصاب.