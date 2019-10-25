فيديو يثير الشكوك حول توتر علاقة ميسي وفالفيردي

نشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية فيديو يثير شكوكا حول توتر علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بمدربه إرنستو فالفيردي.

الفيديو يظهر ميسي وهو ينظر إلى فالفيردي بنوع من الغضب والذهول خلال مواجهة برشلونة ضد مضيفه سلافيا براج التشيكي، الأربعاء الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتأتي نظرات ميسي الشاردة ناحية فالفيردي خلال احتفال لاعبي سلافيا براج بهدف التعادل في المباراة التي حسمها الفريق الكتالوني بصعوبة بنتيجة 2-1.

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ويقدم برشلونة مستوى متذبذبا منذ بداية الموسم الحالي، ما جعل فالفيردي عرضة للانتقادات القوية، رغم تصريحات ميسي الداعمة له، غير أن الفيديو الأخير قد يكون بداية لتوتر العلاقة بين الطرفين.

وخاض برشلونة 12 مباراة رسمية في كل البطولات، حقق الفوز في 8 وتعادل مرتين وخسر مثلهما، علما أنه يحتل صدارة الدوري الإسباني ومجموعته السادسة بدوري الأبطال.

يذكر أنه كانت هناك مطالبات جماهيرية لإدارة برشلونة بإقالة فالفيردي في نهاية الموسم الماضي، عقب خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته إيابا أمام ليفربول الإنجليزي 0-4، رغم انتصار البارسا ذهابا 3-0، فضلا عن هزيمته في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا 1-2.



