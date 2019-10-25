شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات لازم تعملها لو مريض هشاشة عظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على العضلات والمفاصل وعدم القدرة على بذل مجهود، ويعتبر هشاشة العظام من أبرز علامات الاصابة بالشيخوخة نتيجة نقص الهرمونات وعدم ممارسة التمارين الرياضية.

وحسب ما ذكره موقع bicrad فهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها اذا كنت مريض هشاشة عظام وهى:

1: الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على كالسيوم وفيتامين د فهى تساعد على تقوية العضلات والمفاصل وتحميك من الكسور، ومن الممكن الاستفادة من فيتامين د بالجلوس تحت اشعة الشمس فى الصباح والاكثار من تناول "الخس، السبانخ، اللحوم، الحبوب الكاملة".

2: الاهتمام بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتى تساعد على تحسين العضلات والعظام وحمايتها من التلف والكسر.

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3:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية لأن ذلك يؤثر على الفيتامينات الموجودة فى الجسم مما تؤثر على صحة العظام والمفاصل.

4:تجنب الوزن الزائد وتراكم الدهون فى الجسم لأنها تؤثر على العضلات والمفاصل، فينصح بانقاص الوزن والمواظبة على ممارسة النشاط البدنى.

5:الاهتمام بتناول المكسرات بأنواعها المختلفة، حيث انها تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل.