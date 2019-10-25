شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لحماية الطفل من الفيروسات والعدوى فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيروسات والعدوى من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الطفل فى فصل الشتاء وخصوصا أثناء الفصل الدراسى، مما يؤثر على صحة الطفل ويسبب نزلات البرد والأنفلونزا المستمرة.

لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح لحماية الطفل من العدوى فى فصل الشتاء وحسب ما ذكره موقع motherandbaby

1:ينصح الأمهات بتعزيز صحة الجهاز المناعى عند الطفل وحمايته من العدوى وذلك عن طريق تناول الأطعمة التى تكافح العدوى ومنها "الليمون، البرتقال، اليوسفي".

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2: الاهتمام بتناول السوائل الدافئة فى فصل الشتاء ومنها "الينسون، الزنجبيل بالعسل، حبة البركة، الشمر، القرفة"، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تكافح الفيروسات والعدوى.

3:تعرض الطفل للشمس فى الصباح الباكر يعزز صحة الجهاز المناعى حيث انه يحتوى على فيتامين د الذى يساعد على نمو الطفل وحمايته من العدوى.

4:عدم خروج الطفل اثناء تقلبات الجو الا فى الضرورة القصوى وذلك لحمايته من نزلات البرد والانفلونزا.

5:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين سى حيث انها تعزز الحالة الصحية للطفل وتحافظ على الجهاز المناعى.