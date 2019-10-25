شكرا لقرائتكم خبر عن الحرمان من الطعام ليس حلاً مثالياً للتخلص من السمنة .. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبادر في الأذهان دائما انه كلما تم الحرمان من تناول الطعام لفترات طويلة كلما تخلصت من الدهون الزائدة، ولكن للاسف تلك هي فكرة خاطئة لانها تؤدي في النهاية لنتيجة عكسية، هذا ما اكدته الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، من خلال التقرير التالي.

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إنها ترفض فكرة الحرمان من الطعام او الحرمان من تناول بعض المأكولات لان هذا سيضر الجسم، لانه حتماً سيفقد العديد من العناصر الغذائية الهامة فبالتالي سيؤثر على الصحة، كما إن الحرمان من الطعام لن يؤتي ثماره، حتى لو انقص الوزن بشكل مبدئي سيعود الجسم مرة اخرى ويكتسب الكثير من الدهون لمجرد تناول تلك الطعام المحروم منه، وبالتالي فسيأتي بنتائج عكسية .



3 عواقب لخسارة الوزن بالحرمان من الطعام

واشارت انا ضد الحرمان من الطعام ولكني اؤيد وبشدة فكرة تناول المريض جميع الاكلات لكن بنسب متزنة، مع تناوله لكورس التخسيس الذي يساعده على قمع شهيته وبالتالي سيتناول كميات قليلة من الطعام المحبب له، وسيأخذ الجسم جميع العناصر الغذائية اللازمة له، وسينقص الوزن بدون حرمان وبدون رجوع للوزن مرة اخرى بعد ايقاف تناول الكورس، لافتة ان المريض بهذه الخطوات السالفة الذكر يكون قد اعتاد على نظام غذائي متوازن مدى الحياة، فلا يمكن ان يعود للوزن مرة اخرى.



4 نصائح للتخسيس بدون حرمان

واعلنت إن كورس التخسيس الذي تنصح به دائما يتكون من ألياف الكوجاك والجرسينيا، والجرسينيا معروف عنه كعشب مانع للشهية، وفي ذات الوقت جميع محتويات هذا الكورس تفيد الجسم في إمداده بالفيتامينات الكافية مع قمع الشهية وبالتالي إنقاص الوزن.

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