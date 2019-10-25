شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يكتشفون البروتين المتسبب فى إضعاف الذاكرة لمرضى الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق العلماء اكتشافًا مهمًا في فهم الدور الذي يلعبه بروتين معين في إضعاف الذاكرة في مرض الزهايمر ، مما قد يؤدي إلى علاج أكثر فعالية في المستقبل.

حيث وجود الفريق الطبى وفقا لموقع "science daily" البروتين الموجود في الدماغ المرتبط عادة بالتهاب، قد يصبح نشطًا بشكل غير طبيعي في داء الزهايمر ، مما يضعف آلية الذاكرة.

وقد يكون الإنتاج الزائد لهذا البروتين أحد الأسباب الكامنة وراء العيوب المرتبطة بتكوين الذاكرة في الدماغ، وبالتالى ضعف الذاكرة.

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ومع ذلك أوضح العلماء أنه ما زال يجب اللجوء إلى العقاقير لعلاج المصابين بالمرض بالفعل، ونأمل أن يضيف عملنا إلى هذه المجموعة من المعرفة لدعم المزيد من العمل في العلاجات التي من شأنها تحسين مرونة الدماغ أمام مرض الزهايمر.

يلعب هذا البروتين دورا في تنظيم آليات الذاكرة في كل من الظروف الصحية والمرضية، ففى الظروف الصحية ، يشارك البروتين في دورة النوم / الاستيقاظ ، والتعلم وتناول الطعام والماء ، ولكن في الحالات المرضية ، فإنه يشارك في الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض الشلل الرعاش.