تعرفي طريقة إعداد وتحضير إيدام هندي بالدجاج والبطاطس



مقادير إيدام هندي بالدجاج والبطاطس

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 3 صدور (حجم كبير)

- مرق دجاج : 3 اكواب

- طماطم : ثلاث أرباع الكوب (مهروسة)

- كريمة الطبخ : نصف كوب

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الثوم : 4 فصوص (مفروم فرماً ناعماً)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مبشور)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- غارام ماسالا : 2 ملعقة صغيرة

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- الكركم : 2 ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة ونصف

- الفلفل الاحمر الحار : ملعقة صغيرة

- البطاطس : 300 غراماً (مقطّعة إلى شرائح)

طريقة تحضير إيدام هندي بالدجاج والبطاطس

ضعي الدجاج في وعاء. نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

سخّني الزيت النباتي في قدر على حرارة متوسطة. أضيفي الدجاج واطهيه من جهة واحدة لـ8-10 دقائق. أخرجي الدجاج من القدر وضعيه في طبق.

في القدر نفسه، ضعي البصل، الثوم والزنجبيل. قلّبي المزيج لـ8-10 دقائق.

أضيفي معجون الطماطم، الغارام ماسالا، الكمون، الكركم، الكزبرة والفلفل الأحمر. قلّبي المزيج لـ4 دقائق حتى تتداخل المكونات.

أضيفي الدجاج، المرق، الطماطم المهروسة والكريمة. خففي الحرارة واغلي المزيج على حرارة هادئة حتى يكثف أي لحوالي ساعة ونصف.

أضيفي البطاطس واطهي المزيج لـ30-45 دقيقة حتى ينضج. حرّكي من وقت إلى آخر حتى تتداخل المكونات.

قدّمي الإيدام مباشرة على سفرتك.

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