القاهرة – لايف ستايل

مقادير إيدام لحم خروف مبهر

- لحم الخروف : 500 غراماً (بدون عظم مقطع لمكعبات صغيرة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- نعناع يابس : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- السبانخ : 2 كوب (مفروم)

- لبن زبادي : ربع كوب

- النشاء : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : ملعقة كبيرة

- زبيب : نصف كوب طريقة تحضير إيدام لحم خروف مبهر 1. سخني الزيت في قدر وأضيفي الكمون والكزبرة والنعناع اليابس والكمون وقلبي لمدة دقيقة. 2. أضيفي اللحم المقطع وقلبي حتى يصبح بني اللون. 3. أضيفي السبانخ وقلبي واطهي لمدة 5 دقائق. 4. اخلطي النشا واللبن والماء وأضيفي المزيج للقدر. 5. أضيفي الزبيب وقلبي. Advertisements 6. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج اللحم ويتكاثف المرق. 7. يمكنك إضافة الماء عند الحاجة. 8. قدميه إلى جانب الأرز المفلفل. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخ عصير الموز والسبانخ لخفض الضغط المرتفع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي طريقة إعداد وتحضير إيدام لحم خروف مبهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.