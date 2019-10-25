تعرفي طريقة إعداد وتحضير يخنة اللحم مع الحمص



مقادير يخنة اللحم مع الحمص

- لحم البقر : 1 كيلو (مُقطَّع لمكعبات)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مُقطَّع إلى مُكعَّبات صغيرة)

- الكرفس : عود (مُقطَّع إلى قطع صغيرة)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- دقيق : ملعقة صغيرة

- القرفة : عود

- زعتر مجفف : عود

- ورق غار : 2 ورقة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- مرق اللحم : 4 اكواب

- حمص : نصف كوب (مسلوق)

- قراصيا : ربع كوب (البرقوق، الخوخ المُجفَّفة، منقوعة في كوب من الماء)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة تحضير يخنة اللحم مع الحمص

1. يُسخَّن الزيت في قدر على النار، ثمَّ يُضاف اللحم إليها، ويقلَّب حتَّى يتغيَّر لونه. ويُضاف إلى القدر مع اللحم بعدها، البصل والجزر والكرفس، مع التقليب. يوضع الثوم، مع الاستمرار في التقليب.

2. يُضاف الدقيق مع الاستمرار في التقليب، فعود القرفة والزعتر وورقتا الغار والكركم والصلصة، مع التقليب جيِّدًا.

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3. يُغمر خليط اللحم والخضراوات بالمرق الساخن. ويُدع الخليط على نار هادئة، لساعة. ثمَّ، يُضاف الحمُّص وخليط القراصيا بالماء، ويُنثر الملح والفلفل حسب الرغبة. تُغطَّى القدر، التي تبقى على النار لربع ساعة. وتُقدَّم اليخنة، مع الأرز الأبيض.

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