طريقة إعداد وتحضير إيدام البازيلا باللحم والطماطم

القاهرة – لايف ستايل

مقادير إيدام البازيلا باللحم والطماطم

- لحم راس عصفور : 500 غراماً (فيليه)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الطماطم : كوب (طازج)

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- البازلاء : عبوة (مجمدة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير إيدام البازيلا باللحم والطماطم سخني الزيت في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي اللحم وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يصبح بني اللون.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى.

أضيفي البازيلا والملح والفلفل وقلبي لمدة 4 دقائق.

أضيفي الطماطم المفرومة وعصير الطماطم وقلبي قليلاً ثم اتركي المزيج حتى يغلي.

خففي النار وغطي القدر واتركيه على نار خفيفة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج البازيلا واللحم وتتسبك الصلصة.

قدميه ساخناً إلى جانب الأرز المفلفل. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار بالشبت والبصل تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالبصل والمايونيز

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