شكرا لقرائتكم خبر عن مرض"بيرونى" أسبابه وأضراره وطرق علاجه.. الدكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مرض بيروني أحد أمراض الذكورة وهو يعني حدوث تليف في أحد أنسجة العضو التناسلي، هذا ما أكده الدكتور أحمد عادل استشاري أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، من خلال هذا التقرير، وأوضح أن من يعاني من تأخر التئام الجروح ووجود أثر لها بعد التئامها يكون اكثر عرضه للاصابه به.

وأشار الدكتور احمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” الي ان مرض بيروني يكون مرتبط بنوعين من المرضى وهما:

- مريض السكر ومن المعروف تأثيره الكبير على الضعف الجنسي.

- متلازمة هرمون الذكورة، فمن يعاني من نقص هرمون الذكورة يكون أكثر عرضه للإصابة بمرض بيروني.



5 أعراض للإصابة بمرض بيروني

وأوضح إن مرض بيروني قد يسبب الإنحناء في العضو التناسلي وقد يصحبه بعد الألم أثناء حدوث الإنتصاب أو بدون حدوث انتصاب، أيضا قد يؤثر مرض بيروني على مشكلة طول العضو التناسلي، أو ما يسمى "الفحولة"، وقد يؤدي أيضا إلى حدوث مشاكل في الانتصاب.

وشدد الدكتور أحمد عادل إلي إن انحناء العضو الذكري عن الدرجات الطبيعية يحتاج إلي الذهاب إلي الطبيب المختص على الفور، لافتاً إلي إن درجات الإنحناء الطبيعية تكون 30 درجة يمين أو يسار و 45 درجة إلي أعلى أو اسفل، أما إذا كان درجة الإنحناء وصلت إلى أكثر من 30 درجة يمين ويسار، و90 درجة إلي أعلى أو الي اسفل، وتلك الدرجات تعوق العملية الجنسية تماماً لذا لابد من استشارة طبيب على الفور.

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