رجيم اتكنز: المسموح والممنوع

لا شك أنك سمعت من قبل عن رجيم اتكنز الذي يرتكز على حرق الجسم للدهون كمصدر للطافة بدلاً عن استهلاك السكر، فكات هي الغاطعمة المسمموحة الي تستطيعين تنازلها؟ وما هي الأطعمة الممنوعة في المقابل؟ اكتشفي معنا في هذا المقال.



رجيم اتكنز: الطعام المسموح

قد يبدو لك هذا الرجيم صارماً وصعب التنفيذ، ولكن الإيجابي فيه هو أن لائحة الأطعمة المسموحة تطول وتشمل العديد من الأطعمة التي تساهم بالشعور بالشبع وتتمتع بمذاق لذيذ. ومن أبرز هذه الأطعمة نذكر:

البروتين

الأسماك مثل سمك السلمون، السردين، التونة

جميع أنواع الطيور

جميع أنواع المحار

جميع أنواع اللحوم الطازجة

البيض

الدهون والزيوت

السمن البلدي

بذور العنب

زيت السمسم

زيت دوار الشمس

زيت القرطم

الزبد

المايونيز (تأكدي من أنه لا يوجد لديه السكر المضاف)

زيت الزيتون

زيت الكانولا

زيت الجوز

فول الصويا

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رجيم اتكنز: الطعام الممنوع

في المقابل، احرصي على تفادي الأطعمة التالية في نظامك الغذائي اليومي:

السكر والتمر والشوكولاتة والكيك

جميع النشويات

الحليب ومشتقاته، ماعدا الأجبان قليلة الدسم، فهي مسموحة

البطاطس والأرز

الطحين بكل وصفاته

الكاتشب

الفواكه

الجزر

الصلصات الجاهزة

البقوليات بكل أنواعها

العصائر «الفريش» والمعلبة

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هل الزبادي مسموح في رجيم اتكنز؟



تطرح شريحة كبيرة من اللذين يخضعون لهذه الحمية هذا التساؤل، خصوصاً وأن لبن الزبادي مفيد جداً على الصعيد الصحي كما أنه يساهم بالشعور بالشبع. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن هناك أنواع محددة من الزبادي يمكن إضافتها إلى حمية أتكنز، ومن أبرز هذه الأنواع نذكر:

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الزبادي اليوناني

اللبن الزبادي

الزبادي كامل الدسم

أما الزبادي الممنوع في حمية أتكنز، فهو المحلى بالسكر أو المضاف إليه قطع الفاكهة أو الشوكولاته.

أخطاء رجيم اتكنز

رغم أن المسموح والممنوع لرجيم أتكنز واضح نسبياً، إلا أن شريحة كبيرة من الأشخاص يقعون ضحية بعض الأخطاء الشائعة في اتباعه. فتعرفي معنا إليها لتفاديها:

عدم شرب الماء بكميات كافية

عدم تناول البروتينات أو قلة تناوله

قياس الوزن بشكل مستمر

الخوف من إعداد الطعام بالدهون

عدم تناول الكمية المحددة من الكربوهيدرات

تناول الطعام الخالي من الملح

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