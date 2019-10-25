الطقس السيئ "الغائم" يزيد من معاناة حالات الألم المزمن

كشفت دراسة بريطانية أجرتها جامعة مانشستر أن معاناة الأشخاص المصابين حالات الألم المزمن تزداد سوءا في الأيام الرطبة والعاصفة الغائمة.

وأجرت الجامعة دراسة أكثر من 13 ألف شخص من جميع أنحاء المملكة المتحدة يعانون من حالات صحية طويلة الأجل مثل التهاب المفاصل والألم العضلي الليفي وآلام الأعصاب، لاستقصاء ما إذا كان سوء الأحوال الجوية قد يزيد الألم سوءًا، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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وباستخدام تطبيق على الهاتف الذكي، طُلب من المشاركين تسجيل الأعراض اليومية على مدار 6 أشهر. وفي الوقت نفسه، تم تحديد الطقس المحلي في كل يوم من خلال بيانات الموقع التي يوفرها نظام تحديد المواقع العالمي للهواتف الذكية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص كانوا أكثر عرضة بنسبة 20% للألم في الأيام التي كان الجو فيها رطبًا وعاصفًا أو غائما مع انخفاض الضغط الجوي. ومع ذلك، لم يشعر المشاركون بالألم الحاد في الأيام الجافة أو عندما يكون هناك تغيير في درجة الحرارة أو هطول الأمطار.

وذكر فريق البحث أن الصلة ظلت قائمة حتى عند حساب الحالة المزاجية والخمول البدني، والتي تعتبر إحدى العوامل الإضافية التي يمكن أن تسهم في مستويات الألم. وأضافوا أنه يعتقد أن الطقس يؤثر على الأعراض لدى مرضى التهاب المفاصل منذ الطبيب اليوناني القديم أبقراط. كما أن حوالي ثلاثة أرباع المصابين بالتهاب المفاصل يعتقدون أن آلامهم تتأثر بالطقس.

وأكد الباحثون أن الدراسة قد تساعد العلماء على استكشاف سبب ارتباط الرطوبة بالألم وفتح الباب أمام علاجات جديدة.