أعراض تنذر بالتهاب الجيوب الأنفية

قال الدكتور رولاند لاستسيغ إن سبب التهاب الجيوب الأنفية في العادة، التغاضي عن علاج نزلة البرد جيداً، فتتعرض الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية للالتهاب.

وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني، أن أعراض التهاب الجيوب الأنفية تتمثل في الرشح الشديد، وألم ضاغط في الرأس والوجه، مع تدهور حاسة الشم، وآلام الأسنان.

وينقسم التهاب الجيوب الأنفية إلى حادٍ ومزمن، علماً أن الالتهاب الحاد يستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، في حين يستمر النوع المزمن حتى 12 أسبوعاً.

وشدد لاستسيغ على استشارة الطبيب إذا كان التهاب الجيوب الأنفية مصحوباً بحمى، والشعور بضغط شديد في الجبهة، أو الفك العلوي، وإذا لم يتحسن المخاط المتقيح، بعد مرور ثلاثة أيام.

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وللوقاية من التهاب الجيوب الأنفية يجب الحرص على التعافي من نزلة البرد بشكل تام.



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