السعال الديكي يهاجم البالغين أيضاً

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن السعال الديكي ليس حِكراً على الأطفال فقط، إذ يهاجم البالغين أيضاً، خاصةً كبار السن، والذين يعانون ضعف المناعة، وكذلك الذين لم يحصلوا على تطعيم ضده.

وأوضح المركز الاتحادي أن السعال الديكي يندرج ضمن الأمراض المُعدية الأكثر شيوعاً، التي تصيب المسالك التنفسية، بسبب بكتيريا تهاجم الأغشية المخاطية المبطنة للمسالك التنفسية.

وتتمثل أعراض السعال الديكي في نوبات سعال، على شكل تشنجات، خاصة ليلاً، وتكون مصحوبة ببلغم، وضيق التنفس، والشعور بالاختناق، إضافةً إلى أعراض نزلة البرد، مثل الرشح، والحمى، والشعور بالإنهاك، واضطراب النوم.

ويعالج السعال الديكي بالمضادات الحيوية، مع مراعاة شرب السوائل بكثرة مثل الماء، وشاي الأعشاب.

وفي نوبة السعال يجب الجلوس المنتصب، مع إمالة الرأس للأمام بعض الشيء، لتسهيل التنفس.

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وللوقاية من السعال الديكي، يجب الابتعاد عن المصابين به، لتجنب العدوى السريعة، عبر السعال والعطس، والنَفس، ويتعين على الأكثر عُرضة للعدوى التطعيم ضده.

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