خبيرة اتيكيت تكشف أسرارًا عن فن التعامل مع الرجل في العلاقة الزوجية

أكدت خبيرة الاتيكيت نادين ضاهر، أن فن التعامل مع الرجل في العلاقة الزوجية يجب أن يتكلل بالاحترام والصدق ضمن أصول الاتيكيت.

وأضافت أنه من الضروري أن يكون الحديث بين الشريكين هادئًا ومحترمًا، من دون صراخ أو سُباب، يجب من طرق الباب وأخذ الإذن بالدخول، قبل ولوج الغرفة، التي يجلس الشريك فيها.

عند دخول البيت أو الغرفة أو السيَّارة، ينبغي إلقاء التحية. وعند الخروج، ينبغي سؤال الآخر عمَّا إذا كان يُريد شيئًا.

من غير اللائق قراءة خطاب أو شيك أو ورقة موجودة في غرفة أو حقيبة الرجل.

عند نقل أيّ شيء يخصّ شريكك بداعي التنظيف والترتيب، يجب إعادته إلى موضعه.

فن التعامل مع الرجل في العلاقة الزوجية

إذا أخطاتِ بحقِّ زوجك، فلا تتردَّدي بالاعتذار منه.

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إذا اعتذر المُسيء إلى الطرف الآخر، فعلى هذا الأخير أن يقبل اعتذاره، وألَّا يكثر من لومه.

يُفترض أن يكون الحديث بين الشريكين هادئًا ومحترمًا، من دون صراخ أو سُباب.

لا بدَّ من البوح بالحقيقة للآخر بطريقة غير جارحة، مع تجنُّب الكذب، مهما كان السبب.

من كان بحاجة إلى نصيحة، فعلى الآخر أن يقدمها إليه بحب وبعيدًا عن التعالي.

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