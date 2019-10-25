شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن أول حالة وفاة بالسجائر الإلكترونية وارتفاع الوفيات إلى 35 بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية والوقاية منها تحديثًا لأمراض السجائر الإلكترونية ووفياتها، حيث

أكدت وزارة الصحة في واشنطن العاصمة وفاة أول حالة بها، ليبلغ إجمالى الوفيات بعدد من الولايات 30 حالة وفاة.

وفقًا لإحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) كما نشرها موقع "ديلى ميل" فإن هناك 1604 حالات من مصابة بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في كل ولاية ما عدا ألاسكا، ومعظم الضحايا من الشباب أو المراهقين ، على الرغم من أن مجموعة الأعمار تمتد من 17 إلى 75 عامًا.

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لا يزال المسئولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الأغذية والعقاقير وإدارة الصحة في الولاية يتنافسون على تحديد ما الذي تسببه السجائر الإلكترونية للناس على نحو مميت ، بعد ان تسبب أضرارًا رئوية تهدد الحياة.

واقترح التحليل الأخير لأنسجة الرئة للأشخاص المصابين أن المواد الكيميائية السامة التي يتم إطلاقها عند تسخين السوائل الإلكترونية قد تسبب تلفًا في الرئتين، بالاضافة الى الزيوت التى تطلقها السجائر بما فى ذلك الجلسرين او فيتامين E قد تسبب الالتهابات والإصابة الرئة.

في محاولة للقضاء على الأمراض والوفيات ، تطبق ولايات مثل واشنطن ورود آيلاند ونيويورك حظرًا على السجائر الإلكترونية المنكهة التي يُعتقد أنها تُغري الشباب والمراهقين، و قطعت ولاية ماساتشوستس خطوة إلى الأمام وحظرت بيع جميع السجائر الإلكترونية.