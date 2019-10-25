شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” تحذر من تسويق منتجات زيت الحشيش غير المعتمدة لألم الرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية رسالة تحذير مشتركة إلى الشركات لبيعها بشكل غير قانوني المنتجات غير الموافق عليها التي تحتوي على "الكانابيديول" (CBD) أو زيت الحشيش عبر الإنترنت مع ادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن المنتجات تعالج ألم التسنين عند الرضع ، والتوحد ، واضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط (ADHD) ، وكذلك مرض الشلل الرعاش ومرض الزهايمر.

ويخضع القنب والمركبات المشتقة من الحشيش لنفس القوانين والمتطلبات التي تخضع لها المنتجات التي تنظمها إدارة الأغذية والعقاقير والتي تحتوي على أي مادة أخرى.

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وقالت الـ “FDA” نحن نعمل على حماية الأميركيين من الشركات التي تقوم بتسويق منتجات ذات ادعاءات لا أساس لها بأنها تمنع أو تشخص أو تعالج أو تشفي من عدد من الأمراض أو الحالات.

وتابعت الهيئة الأمريكية "هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص عندما تقوم الشركات بتجميع منتجات CBD غير مثبتة للاستخدام للرضع والأطفال".

وقال القائم بأعمال مفوض “FDA” "نيد شاربليس" : "لقد أرسلنا العديد من رسائل التحذير التي تركز على المسائل التي تهم شركات الصحة العامة بشكل كبير".