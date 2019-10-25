شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحذر مواطنيها من فطر سام بعد مئات من حالات التسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت السلطات الصحية فى فرنسا المواطنين من فطر عش الغراب السام بعد وقوع المئات من حالات التسمم.





ونصحت وكالة الصحة العامة فى فرنسا جامعى عش الغراب بتوخى الحذر الشديد أثناء جمع الفطر، فى الوقت الذى سجلت فيه الوكالة أكثر من 500 حالة تسمم منذ يوليو الماضى، زادت بصورة حادة خلال الأسبوعين الماضيين حيث يزدهر موسم جمع فطر عش الغراب خلال فصل الخريف.

وقال متحدث باسم وكالة الصحة، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، "بعض الفطر السام مشابه تماما للأنواع الصالحة للأكل"، مشيراً إلى أن الفطر الضار يمكن أن يؤدى إلى القىء ومغص شديد بالمعدة خلال 12 ساعة، وقد يتطور إلى انخفاض فى ضغط الدم وتقلصات في العضلات والتعرق ثم الهبوط الحاد.