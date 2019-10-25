دراسة حديثة تكشف أن تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم وقت المساء يقلل من النوبة القلبية

كشفت دراسة حديثة من إسبانيا أن تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم وقت المساء يقلل من خطر وقوع أحداث مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر.

واختبر باحثون في الدراسة العلاج بالعقاقير في أوقات محددة من اليوم، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا أدوية ضغط الدم في الليل قد قلت مخاطر أمراض الوفاة المبكرة بواقع النصف تقريباً، بحسب ما ذكرت صحيفة «تيلغراف» البريطانية، اليوم (الأربعاء).

وشملت الدراسة أكثر من 19 ألف مريض بضغط الدم، والذين تمت متابعتهم لقرابة ست سنوات، مع قياس ضغط الدم على مدى فترة 48 ساعة في البداية وعلى الأقل مرة واحدة في السنة خلال الدراسة، ورصدت الدراسة 1752 حالة وفاة منهم بسبب مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية، مما يعني أن خطر الموت المبكر كان لنحو 9 في المائة من المرضى.

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ولاحظت الدراسة أن المرضى الذين تناولوا الأدوية عند النوم انخفض لديهم معدل ضغط الدم بدرجة كبيرة، كما لوحظ انخفاض الضغط لديهم في الليل أكثر، إذا ما قورنوا بالمرضى الذين تعاطوا أدويتهم كل صباح.

وقال البروفسور رامون هيرميدا، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة فيجو الإسبانية، إن تأثير أدوية ضغط الدم كانت متصلة بالساعة الداخلية للجسم، مما يعني أن العمليات والمواد الكيميائية داخل أجسامنا تختلف على مدار 24 ساعة. وتابع أن توقيت تناول الدواء نفسه يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة إلى حدٍ كبير، وهو ما أطلق عليه «العلاج الزمني».

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وأضاف هيرميدا: «إننا ما زلنا بحاجة إلى دراسات أخرى تجري على مجموعات أخرى، للتأكد من مدى صحة النتائج، وإمكانية تطبيقها على المرضى جميعاً بغض النظر عن نوع الأدوية التي يتناولونها لمواجهة ارتفاع ضغط الدم».

ونشر البحث في دورية المجلة الأوروبية لأبحاث لقلب، والدراسة جاءت في إطار مشروع «هيجيا» البحثي الذي شارك فيه أكثر من 40 مركزاً طبياً في إسبانيا

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