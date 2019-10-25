شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الآلاف من الأطفال المصابين بالسرطان يتعرضون لفقدان الخصوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة Teenage Cancer Trust الخيرية أن آلاف الأطفال المصابين بالسرطان ينخفض لديهم فرص إنجاب أطفال فيما بعد.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تابعت مؤسسة Teenage Cancer Trust لـ 242 مريضًا شابًا ووجدت أن ما يقرب من الثلث لم يتم اطلاعهم على كيفية تضرر خصوبتهم عن طريق العلاج.

وعلاوة على ذلك ، لم يكن 44% راضين عن المعلومات التي حصلوا عليها ، وفقًا لنتائج الاستطلاع.

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ووصفت الدكتورة "لويز سوانيس"، مديرة الخدمات في صندوق Teenage Cancer Trust الأرقام بأنها مروعة، وقالت "سوانيس": 'المراهقون والشباب الذين عانوا من السرطان يجب ألا يفقدوا القدرة على تأسيس عائلة خاصة بهم أيضًا".

وتابعت "سوانيس": "نحن ندعو كل أخصائى لأن يطلع كل شاب مصاب بالسرطان بخيارات الخصوبة".

وتدعو المؤسسة الخيرية أيضًا إلى الحصول على تمويل كامل للحيوانات المنوية وتجميد البيض - وتُحث جميع مجالس الصحة الوطنية على تقديمها لمرضى السرطان من الشباب.