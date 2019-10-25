فيديو معلوماتى.. خدى بالك 7 أسباب لسرطان الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدى، وهو من الأمراض الخطيرة والشائعة بين النساء، لذا يوضح ”الخليج 365” بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالمرض، حسب ما ذكره موقع healthline وهى: 1:التقدم فى العمر يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدى بين النساء. 1:التقدم فى العمر يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدى بين النساء. 2:العوامل الوراثية تزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدى، أى إصابة أحد أفراد العائلة بسرطان الثدى. 3:التعرض للإشعاع المستمر على منطقة الصدر يزيد فرص الإصابة بسرطان الثدى. 3:التعرض للإشعاع المستمر على منطقة الصدر يزيد فرص الإصابة بسرطان الثدى. 4:الوزن الزائد وتراكم الدهون فى الجسم يزيد فرص الإصابة بسرطان الثدى. 5:الإنجاب فى سن متأخرة يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدى بين السيدات. 5:الإنجاب فى سن متأخرة يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدى بين السيدات. 6:الإفراط فى استخدام العلاجات الهرمونية يسبب اضطرابات تؤدى للإصابة بسرطان الثدى. Advertisements 7:الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية يسبب سرطان الثدى. 7:الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية يسبب سرطان الثدى. وهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بسرطان الثدى منها: وهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بسرطان الثدى منها: 1:ألم شديد فى الثدى. 2:احمرار الجلد وحكة فى الثدى. 2:احمرار الجلد وحكة فى الثدى. 3:وجود إفرازات من الحلمة قد تكون دموية. 4:تقشير الجلد حول الحلمة. 4:تقشير الجلد حول الحلمة. 5:ظهور كتل تحت الذراعين.

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