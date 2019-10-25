صحة ورشاقة

ارتفاع ضحايا التدخين الإلكتروني بأمريكا إلى 34 وفاة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

رويترز

الجمعة 2019/10/25 10:07 ص بتوقيت أبوظبي

السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح في أمريكا

ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن التدخين الإلكتروني في الولايات المتحدة إلى 34 شخصاً، فضلاً عن تسجيل 1604 إصابات مؤكدة بالمرض الغامض الذي يصيب الجهاز التنفسي جراء التدخين الإلكتروني. 

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وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أبلغت الأسبوع الماضي عن 1479 حالة إصابة و33 حالة وفاة من المرض وأعلنت خططا لبدء فحص منتجات التدخين الإلكتروني في إطار تحقيقها.

ولم يربط المحققون حالات الإصابة والوفاة بمنتج أو مركب بعينه لكنهم أشاروا إلى أن الزيوت المستخدمة في التدخين الإلكتروني تحتوي على مادة (تي.إتش.سي)، المسؤولة عن التأثير النفسي في الماريجوانا وقالوا إنها تشكل خطرا.

وذكرت المراكز أنه ربما تكون هناك عدة أسباب للمرض وأن السبب قد يكون مختلفا في أنحاء البلاد.

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