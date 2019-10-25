اللبنانية "صاحبة الركلة الشهيرة" تدخل القفص الذهبي في ساحة المظاهرات

دخلت الشابة اللبنانية، ملاك علوية، صاحبة فيديو الركلة الشهيرة لأحد مرافقي وزير لبناني، القفص الذهبي على الشاب محمد في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

وأطلت ملاك بفستان أبيض وطرحة قصيرة بجانب عريسها محمد، وهو يرتدي بدلة سوداء ويحملان العلم اللبناني وسط أصدقائهما.

وأصبحت "ساحة رياض الصلح" في بيروت الاسم الأكثر تداولاً عبر وسائل الإعلام العربية والعالمية بسبب إقامة المظاهرات فيها منذ الـ 17 من تشرين الأول/أكتوبر، تنديدًا بالأوضاع المعيشية الصعبة.

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وشهدت ساحات الاعتصام في لبنان الكثير من المواقف اللافتة، بينها جلسات تصوير، والرقص وأغاني الدبكة الشعبية، ومشاركة واسعة من نجوم ونجمات الفن.

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وكان لبنانيون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تركل أحد مرافقي الوزير وعضو الحزب التقدمي الاشتراكي، أكرم شهيب، بعد أن قام الخميس الماضي، بإطلاق النار في الهواء ضد متظاهرين قطعوا طريقًا كان يسير فيها في العاصمة بيروت.

كما انتشرت لقطات للركلة بطريقة رسومات مع تعليقات "نحنا الشعب.. الخط الأحمر" و"عليهم". وأصبحت الفتاة حديث مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي وقتها، بعد تصديها بركلة لمرافق الوزير.

وكان الوزير شهيب قد قدم اعتذاره في وقت لاحق عن إطلاق النار، مؤكدًا أن "مجموعة من الشبان اعترضوا سيارته خلال عودته مع زوجته وابنته من مكتبه في وسط المدينة، ونزل أحد المرافقين لفتح الطريق فعمد أحد المتظاهرين إلى ضربه على رأسه، فعمد المرافق إلى إطلاق النار في الهواء".

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