شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما تريد معرفته عن "متلازمة لينش" المسببة لسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لم تسمع من قبل عن متلازمة "لينش"..وهى من الأمراض الوراثية التى تسبب سرطان القولون والمستقيم، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على متلازمة لينش وأعراضها وأسبابها وعلاجها، وفقاً لموقع "هوبكنز ميديسين".

س: ما هى متلازمة لينش؟

تعرف أيضاً بمتلازمة سرطان القولون والمستقيم الوراثية، وهى من أكثر أسباب سرطانات الجهاز الهضمى.



سرطان الجهاز الهضمى

س: ما أعراض متلازمة لينش؟

العديد من المرضى الذين يعانون من سرطان القولون أو المستقيم لا يعانون من أي أعراض في المراحل المبكرة من المرض.

قد لا تظهر الأعراض حتى يتقدم المرض إلى مرحلة متقدمة وسيساعد الفحص الروتيني وفهم عوامل الخطر في حماية صحتك.

أعراض سرطان القولون وسرطان المستقيم تشبه أعراض أمراض القولون الأخرى، وتتضمن الأعراض الشائعة ما يلي:

-دم فى البراز.

-الإسهال غير المبرر.

- الإمساك المستمر.

-المغص.

-انخفاض في حجم أو كمية البراز.

- الغازات، الانتفاخ ، والشعور بالامتلاء.

-فقدان الوزن غير المبرر.

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-الخمول والقيء.

س: كيف يتم تشخيص متلازمة لينش؟

يعد التشخيص المبكر أمرًا مهمًا للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم وعلاجه، يعتمد جدول مواعيدك للفحوصات المنتظمة على تاريخ عائلتك وتاريخك الطبي.

عادة ما يكون للأفراد المعرضين لخطر متلازمة لينش تاريخ عائلي وراثى لجيلين متتاليين من سرطان القولون أو المستقيم أو لديهم جيل واحد على الأقل من سرطان القولون أو المستقيم وجيل واحد مع الاورام الحميدة.

تاج الرجال والنساء المعرضون للخطر إلى فحص القولون. يجب على النساء أيضًا إجراء فحوصات بطانة الرحم والمبيض سنويًا.

تشمل الإجراءات التشخيصية لمتلازمة لينش ما يلي:

الاختبارات الجينية

الطفرات أو التغيرات في واحد من خمسة جينات مختلفة مسؤولة عن معظم حالات متلازمة لينش. إذا كان لديك تاريخ عائلي لمتلازمة لينش ، فيمكنك إجراء اختبار جيني لتحديد ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالسرطان.

اختبار عدم استقرار السواتل والكيمياء المناعية

يتم استخدام اختبار عدم استقرار السواتل الصغرية واختبار الكيمياء المناعية كاختبار فحص لمعرفة مدى احتمال أن يكون سبب سرطانك أحد جينات متلازمة لينش، إذا كان اختبارك إيجابيًا ، فقد يكون السرطان بسبب طفرة جينية ، ويمكنك متابعة فحص الدم الوراثي.

منظار القولون

هو الطريقة المفضلة لتشخيص متلازمة لينش، إنها أفضل طريقة للكشف عن الاورام الحميدة أو السرطان وتسمح لطبيبك برؤية الأمعاء بأكملها.



متلازمة لينش

س: ما علاج متلازمة لينش؟

يعتمد علاجك على النتائج أثناء الفحص، قد يكون طبيبك قادرًا على إزالة الاورام الحميدة بالمنظار، أو قد يوصى بإجراء عملية جراحية لإزالة الورم.