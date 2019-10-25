شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعرف الرجل أنه يعانى من انخفاض هرمون التيستوستيرون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من العوامل والأعراض التي توضح حقيقة إصابة الرجل بانخفاض في نسبة هرمون الذكورة التستوستيرون، وهذه الأعراض سنتعرف عليها وفقا لموقع "webmed" الطبي.

يتعرض معظم الرجال لانخفاض نسبة هرمون الذكورة التستوستيرون عند تقدمهم في العمر، وعند تعرضهم لانخفاض هذا الهرمون تتأثر علاقة الحميمة بشكل ملحوظ، فمن أهم الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة هي ضعف الانتصاب لأن هذا الهرمون يحفز العضوي الذكري للقيام بإتمام العلاقة، وزيادة نسبة تدفق الدم.

كما أن تعرض الرجل لتساقط الشعر يعد من علامات انخفاض نسبة هرمون التستوستيرون، ولكن عند اكتشاف هذا النقص وأخذ الأدوية الهرمونية الخاصة به يقل بشكل ملحوظ هذا التساقط، وأيضا الرجال الذين يعانون من هذا النقص يكنون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، لأن هذا الهرمون يساهم في تقوية العظام، وعند نقصه يصاب الشخص بالعكس.

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ويلاحظ الرجل الذي يعاني من نقص في هرمون التستوستيرون بانكماش الخصيتين، وقلة السائل المنوي، نتيجة لقلة إنتاج الخصيتين للحيوانات المنوية وهذا هو السبب في ضعف القدرة الجنسية لديه.

ونجد أن الرجل الذي يعاني من انخفاض في نسبة هرمون التستوستيرون يعاني من الشخير أثناء النوم، لأنه يعاني من صعوبة في التنفس أثناء النوم، كما يعاني هؤلاء الرجال بالشعور بارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم، وأيضا التعب والإرهاق المستمر، والتقلبات المزاجية الشديدة.

وعلاج انخفاض هرمون التستوستيرون يعتمد في بداية الأمر علي هرمون معوض ويكون هذا الأمر تحت إشراف طبيب الذكورة، مع ضرورة فقدان الوزن الزائد وممارسة الرياضة، والاهتمام بالأطعمة الغنية بهذا الهرمون كالبيض والتونة والألبان.