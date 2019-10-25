شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك علاج قصور الغدة الدرقية بمواد طبيعية بجانب الأدوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بالغدة الدرقية فأنت تعتمد على الأدوية، وفي حين أن الأدوية قد يكون لها آثار جانبية، فإن تخطيها قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعراض، أثناء تناولك لأدويتك المنتظمة، إليك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الحالة بطريقة صحية وذلك وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" .

ما هو قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها الغدد الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية مما يعني أنها غير نشطة، وتوجد الغدد الدرقية في مقدمة الرقبة مع فصين في كل جانب من القصبة الهوائية.

هذه الهرمونات هي المسئولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي، فإن أي تأثير على إنتاجه يمكن أن يضر بوظيفة التمثيل الغذائي، ينظم هرمون الغدة الدرقية بواسطة هرمون تنشيط الغدة الدرقية الذي يتم إنتاجه عن طريق الغدة النخامية.

أعراض قصور الغدة الدرقية

أنتجت الغدة الدرقية اثنين من الهرمونات TS3 و TS4. وتشمل أعراض الحالة التعب ، التعصب تجاه البرد ، وآلام العضلات والمفاصل، ومن الأعراض الأخرى زيادة الوزن والإمساك والجلد الجاف وانخفاض التعرق وارتفاع الكوليسترول في الدم والأرق. في بعض الحالات القصوى ، يمكن أن يكون هناك التهابات الجهاز التنفسي والاكتئاب وفقدان الرغبة الجنسية.

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السيطرة على قصور الغدة الدرقية مع العلاجات الطبيعيةاتباع نظام خالي من السكر

لأن الحالة تؤثر على عملية الأيض، فإن السكر والكربوهيدرات من الأغذية المصنعة الصعبة على الجسم، كما يمكن أن يسبب تناول السكريات زيادة في التهاب الجسم مما يزيد من تفاقم الحالة.

زيادة كمية فيتامين B

تقل مستويات فيتامين ب 12 أثناء قصور الغدة الدرقية مما يسبب التعب والإرهاق، كما أنه يؤثر على مستويات فيتامين B1 في الجسم، لذا تناول المكملات الغذائية قد تساعد في تجديد مستويات فيتامين B المتدهورة في الجسم، مثل البازلاء والجبن والحليب وبذور السمسم والبيض.

تناول بذور الكتان

بذور الكتان هي مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية، الذى يمكن أن يكون مفيدا لقصور الغدة الدرقية، بسبب حمض ألفا لينولينيك وهو نوع من الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في بذور الكتان، وقد أثبت ذلك فوائده في تنظيم إنتاج هرمونات الغدة الدرقي، كما لديهم خصائص الاستروجين النباتي التي تدعم هرمونات الجنس والتي بدورها يمكن أن تنظم هرمونات الغدة الدرقية.

زيت جوز الهند لقصور الغدة الدرقية

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية متوسطة السلسلة يسهل كسرها عن طريق الجسم، هذه المكونات أسهل للهضم مهمة عندما تتأثر وظيفة التمثيل الغذائي في الجسم، فهو يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ، كما أنه يساعد في الحفاظ على درجة حرارة جسمك.

الزنجبيل لعلاج قصور الغدة الدرقية

الزنجبيل مليء بالمنافع فهو يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والبوليفينول، فهى لديها خصائص مضادة للالتهابات وكذلك تساعد في تخفيف أعراض قصور الغدة الدرقية.