الأرصاد المصرية تحذر: أمطار رعدية ورياح شديدة تستمر 48 ساعة

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة الشؤون الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من منخفض جوي عنيف يضرب أغلب المحافظات المصرية ويستمر 48 ساعة.

وقال شاهين لـ"العين الإخبارية": "الإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية لمصر ومدن القناة وشمال سيناء معرضة لأمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة، قد تصل إلى حد السيول في بعض مناطق وسط سيناء، ما قد يتسبب في تعطيل الرحلات الجوية وتوقف مؤقت لنشاط الموانئ وحركة الملاحة البحرية عموما".

وأضاف: "الوضع سيكون مختلفا في القاهرة ومدن الوادي وصعيد مصر، فقد تتعرض إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تقل حدتها عن تلك التي هطلت الثلاثاء، وتسببت في غرق أجزاء كبيرة بالقاهرة الكبرى وضواحيها، بالتالي فلا يستتبعها تعطيل للأنشطة اليومية".

وحذر خبير الأرصاد من التقلبات الجوية التي تشهدها مصر منذ الثلاثاء، ونصح المواطنين بتجنب مناطق الكورنيش خاصة في الإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية لمصر لمدة 48 ساعة.

وقال: "درجات الحرارة لن تزيد القصوى على 25 درجة مئوية بجميع أنحاء الجمهورية، ولن تقل الصغرى عن 19 دجة مئوية"، مشيرا إلى شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة أكثر في المناطق التي تنشط فيها الرياح.

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بشأن ما تردد عن إعصار محتمل قد يصيب سواحل مصر الشمالية، قال شاهين: "الأعاصير لا تحدث إلا في مناطق المحيطات ليس البحار أو الخلجان، ومحافظات مصر الساحلية تطل على حوض البحر المتوسط وهو مسطح مائي داخلي".

مصر بعيدة عن الظواهر الكارثية







قال الدكتور أحمد عبدالعال، المتحدث السابق لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن فصل الخريف يحمل موجات متعددة من حالات عدم الاستقرار الجوي، وما شهدته مصر واحدة منها.

وأضاف عبدالعال لـ"العين الإخبارية": "المناخ المصري العام لا تهدده الظواهر المناخية الكارثية كالأعاصير مثلا، والأمر لا يستدعي فزع المصريين، هي مجرد سيول تبتلعها المخرات، وهذا يحدث سنويا خلال فصل الخريف الذي يمتد حتى الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر/كانون الأول".

وحذر خبير الأرصاد المصريين من التعامل بمصداقية مع بعض مواقع الطقس الشهيرة التي تروج لشائعات حدوث كوارث طبيعية في مصر، مشددا على أن هذه المواقع لا تستند إلى حقائق علمية وتنشر بيانات مغلوطة.



