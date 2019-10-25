شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الحصبة الألمانية وكيفية علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصبة الألمانية، هي عدوى فيروسية تسبب طفحًا أحمر على الجسم، وبصرف النظر عن الطفح الجلدي عادة ما يعاني مرضى الحصبة الألمانية من حمى وتضخم بالغدد الليمفاوية.

وفقا لتقرير موقع " healthline" يمكن أن تنتشر العدوى من شخص لآخر من خلال ملامسة قطرات من عطس أو سعال الشخص المصاب، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على الحصبة الألمانية إذا لمست فمك أو أنفك أو عينيك بعد لمس شيء يحتوي على قطيرات من شخص مصاب، وقد تحصل أيضًا على الحصبة الألمانية من خلال مشاركة الطعام أو المشروبات مع شخص مصاب.

الحصبة الألمانية عادة ما تكون عدوى خفيفة وتزول خلال أسبوع واحد ، حتى بدون علاج، ومع ذلك ، تشكل خطر على النساء الحوامل، لأنها قد تسبب متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية في الجنين، والتى يمكن لها يمكن أن تعيق نمو الطفل وتسبب تشوهات خلقية خطيرة مثل تشوهات القلب ، والصمم ، وتلف المخ، لذا من المهم أن تحصلي على العلاج فورًا إذا كنت حاملًا وتشتبهين في إصابتك بالحصبة الألمانية.

أسباب الحصبة الألمانية

الحصبة الألمانية ناتجة عن فيروس الحصبة الألمانية، وهو فيروس شديد العدوى يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق أو عن طريق الهواء، فقد ينتقل من شخص لآخر عبر ملامسة قطرات صغيرة من السوائل من الأنف والحلق عند العطس والسعال، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على الفيروس عن طريق استنشاق قطرات الشخص المصاب أو لمس جسم ملوث بالفيروس، ويمكن أيضا أن تنتقل الحصبة الألمانية من امرأة حامل إلى الجنين عبر مجرى الدم.

الأشخاص الذين يعانون من الحصبة الألمانية أكثر عدوى من الأسبوع الذي يسبق ظهور الطفح الجلدي حتى حوالي أسبوعين بعد اختفاء الطفح الجلدي، ويمكنهم نشر الفيروس حتى قبل أن يعرفوا أنه لديهم.

أعراض الحصبة الألمانية

غالبًا ما تكون أعراض الحصبة الألمانية خفيفة إلى درجة يصعب معها ملاحظتها، فعندما تحدث الأعراض فإنها عادة ما تتطور في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد التعرض الأولي للفيروس، وغالبًا ما تستمر حوالي 3 إلى 7 أيام وقد تشمل:

طفح جلدي وردي أو أحمر يبدأ على الوجه ثم ينتشر لأسفل إلى بقية الجسم.

حمى خفيفة ، عادة تحت 38 درجة مئوية.

تورم الغدد الليمفاوية.

سيلان أو انسداد الأنف.

صداع الرأس.

الألم العضلي.

التهاب العيون واحمرارها.

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على الرغم من أن هذه الأعراض قد لا تبدو خطيرة، إلا أنه يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كنت تشك في إصابتك بالحصبة الألمانية، هذا مهم بشكل خاص إذا كنت حاملاً.

في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي الحصبة الألمانية إلى التهاب الأذن وتورم في المخ، اتصل بطبيبك على الفور إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية أثناء العدوى الألمانية بالحصبة أو بعدها:

صداع طويل.

ألم بالأذن.

تصلب الرقبة.

علاج الحصبة الألمانية

يتم علاج معظم حالات الحصبة الألمانية في المنزل، قد يطلب منك طبيبك بالراحة في السرير وتناول عقار (تايلينول) ، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج من الحمى والأوجاع، مع البقاء في المنزل من العمل أو المدرسة لمنع انتشار الفيروس للآخرين.

يمكن علاج النساء الحوامل بأجسام مضادة تسمى الجلوبيولين مفرط المناعة الذى يمكنه محاربة الفيروس، مما يساعد في تقليل الأعراض ومع ذلك ، لا تزال هناك فرصة لأن يصاب طفلك بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، يحتاج الأطفال الذين يولدون بالحصبة الألمانية الخلقية إلى علاج من فريق من المتخصصين.

كيف يمكن منع الحصبة الألمانية

يعتبر التطعيم بالنسبة لمعظم الناس طريقة آمنة وفعالة للوقاية من الحصبة الألمانية، وعادة ما يتم الجمع بين لقاح الحصبة الألمانية مع لقاحات الحصبة والنكاف وكذلك الحماق ، وهو الفيروس الذي يسبب جدري الماء.

يتم إعطاء هذه اللقاحات عادة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 شهرًا، و ستحتاج مرة أخرى إلى جرعة معززة عندما يتراوح عمر الأطفال بين 4 و 6 سنوات، ونظرًا لأن اللقاحات تحتوي على جرعات صغيرة من الفيروس، فقد تحدث حمى خفيفة وطفح جلدي.

إذا كنت لا تعرف ما إذا كنت قد تم تلقيحك ضد الحصبة الألمانية ، فمن المهم اختبار المناعة لديك، خاصة إذا كنت:

امرأة في سن الإنجاب وليست حامل.

داخل منشأة تعليمية.

العمل في منشأة طبية أو مدرسة.

تخطط للسفر إلى بلد لا يقدم التطعيم ضد الحصبة الألمانية.