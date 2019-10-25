شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية الشتاء.. دراسة حديثة تكشف عن عقار يقضى على الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحث من جامعة جورجيا عقار جديد لمرض الإنفلونزا، حيث يعمل بشكل كبيرعلى مواجهة الفيروس كما يحد من انتشاره بداخل الجسم.

وأثبتت الدراسة الحديثة التى اكتشفت العلاج بعد العديد من التجارب التى جاءت بنتائج ناجحة، حيث كان للعلاج تأثير كبير على إعاقة الفيروس من التوغل والانتشار بداخل الجسم، بالإضافة إلى منع تكاثره حتى لا يتم القضاء عليه بشكل نهائى.

وأكد الدكتور ريتشرد بلمبر أستاذ كلية الطب فى جامعة جورجيا وفريقه المعاون فى البحث من جامعة أيمورى أن هناك تطوير فى العلاج عن طريق تجربته على أنسجة مخاطية للبشر وعلى الحيوان أيضا.

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وأضاف بلمبر أن العلاج الجديد فعال جدا حيث قام بتجربته على جميع أنواع الأنفلونزا، حتى أنفلونزا الخنازير حيث يمكن" للجينوم"الموجود فى الفيرس أن يعمل على تقليل حده انتشار المرض ويعوق من تكاثره فى الجسم، وذلك وفقا لنتائج البحث العلمى التى قامت بنشرها دورية"ساينس ترانسلشنل ميدسين".

حيث انها تستطيع أن تعوق الانزيمات "edd-2801" وأطلق العلماء على هذه المادة الفعالة بالدواء التى يعمل على تكاثر الفيروسات بداخل الجهاز التنفسى، وذلك على حسب ما صرحت هيئة الإذاعة الألمانية.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تشير أن الأنفلونزا من الأمراض التى تصيب ما بين 3 إلى 5 ملايين شخص فى العالم ، كما تتسبب فى أمراض الجهاز التنفسى التى قد تؤدى مضاعفاتها فى وفاة من 290 شخص إلى حوالى 650 ألف شخص.