شكرا لقرائتكم خبر عن التبغ المحتوى على النكهات يقود الشباب لإدمان التدخين والسجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة، عن أن استخدام المراهقين والبالغين للتبغ المحتوى على النكهة يجعلهم مرتبطين بتدخين السجائر العادية أو السجائر الالكترونية ويدمنون عليهما.



السجائر ذات النكهات أكثر ادمانا

السجائر الالكترونية والنكهات

تشير دراسة جديدة فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن منتجات التبغ المنكة، من المرجح أن تجعل المراهقين والبالغين مرتبطين بالتدخين، أو التبخير، مقارنة بالمنتجات غير المنكهة.

يقول الفريق من جامعة فيرمونت، إن السجائر ذات النكهات تجعل المراهقين مدمنين على التدخين في المقام الأول، مما يؤدي إلى إدمانهم مدى الحياة.

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قام الفريق بتحليل البيانات من دراسة التقييم السكاني للتبغ والصحة، تم جمع البيانات حول ما يقرب من 12ألف مراهق، وحوالي 26.500 ألف من البالغين، خلال فترة الدراسة الأولية (2013 إلى 2014)، ومتابعة لهم من (2014 إلى 2015)، في الفترة الأولى، سئل المشاركون عما إذا كانوا قد جربوا لأول مرة أي منتجات للتبغ بما في ذلك السجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والشيشة، وجميع أنواع التبغ، بعد ذلك.

وقالت الصحيفة إنه تم سؤالهم عما إذا كانوا مستخدمين حاليين ومدى استخدامهم للمنتجات، ووجد الباحثون أن أول استخدام للسجائر المنكهة كان مرتبطًا بشكل متكرر باستخدام السيجارة الإلكترونية، بين الشباب والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا وما فوق.

يأتي هذا في أعقاب التحقيق في عدد كبير من الأمراض المرتبطة بالأبخرة، والتي يقول المسؤولون الصحيون، إنها أثرت بشكل أكبر على المراهقين والشباب، لأن السجائر الإلكترونية المنكهة تم تسويقها لهم.

وأضافت الصحيفة، ما يقرب من 1500 شخص قد أصيبوا بمرض" EVALI "،وهو من أمراض الرئة القاتلة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية، توفي 33 شخصًا في 24 ولاية، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي الوقت نفسه، قامت كل من نيويورك، وميشيجان، ومونتانا، ورود آيلاند، ويوتا وواشنطن، بحظر مؤقت على منتجات السجائر الإلكترونية المنكهة، تجاوزت ولاية ماساتشوستس وقامت بحظر على جميع منتجات السجائر الالكترونية vaping، المنكهة أو غير المنكهة.