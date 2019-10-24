800 طبيب ومختص في "أبوظبي الدولي للصحة النفسية"

انطلقت، الخميس، أعمال مؤتمر أبوظبي الدولي للصحة النفسية الـ3 الذي تنظمه مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويستمر المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة 83 متحدثا من 15 دولة، منهم 33 من داخل دولة الإمارات بالإضافة إلى أكثر من 800 طبيب ومختص في مجالات الطب النفسي، ويشمل 59 محاضرة و18 ورشة عمل ومناقشة 8 أوراق بحثية.

وقال الدكتور مدحت الصباحي، استشاري الطب النفسي بجناح العلوم السلوكية بمدينة الشيخ خليفة الطبية رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يركز على التوعية بالصحة النفسية وإزالة الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي.

وأوضح أن برنامج المؤتمر يشمل عدة أنشطة علمية تنقسم إلى محاضرات وبحوث وورش عمل، وتدريب للأطباء الشباب بالتنسيق مع جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة عين شمس المصرية.

إلى جانب تدريب متقدم للأطباء الاختصاصيين بالتنسيق مع الجمعية الأمريكية لعلم النفس.

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وأشار إلى منح المشاركين بالمؤتمر 23 ساعة علمية معتمدة من الهيئة العلمية للتقييم في أوروبا، و23 ساعة معتمدة من دائرة الصحة أبوظبي، و14 ساعة علمية معتمدة من الجمعية الأمريكية للتأهيل النفسي.

من جانبه، قال الدكتور طارق درويش استشاري الطب النفسي المدير الطبي لجناح العلوم السلوكية بمدينة الشيخ خليفة الطبية أن المؤتمر يتطور سنوياً ويلاقي إقبالاً متزايداً من المشاركين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن المؤتمر هذا العام يتناول موضوع الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي، موضحا أن مشكلة الطب النفسي في العالم وبالأخص المجتمعات العربية أن المريض يتخوف من أن ينتمي إلى مجموعة المرضى النفسيين، لذا يتردد في العلاج حتى لا يوصم بالمريض النفسي وبذلك يترك نفسه تعاني وتتألم وترفض العلاج بالرغم من أن العلاج قد يكون سهلاً.

ولفت إلى أن حتى الذين يطلبون العلاج يعانون من الوصمة الذاتية حيث يشعر المريض بالخجل من نفسه وتكون لديه نزعة للتوقف عن العلاج مما يسرع من انتكاسة الحالة.

وأوضح أن قسم جناح العلوم السلوكية كان ينظم شهرياً برنامج التوعية بالطب النفسي، وقد استمر لمدة 6 سنوات تحت إشراف أخصائيين اجتماعيين ونفسيين بحضور الناس عامة وتم خلاله مناقشة المشاكل النفسية والاجتماعية.

وأكد أهمية تضافر الجهود ما بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ووزارة التربية والتعليم الإماراتية لتوعية الأجيال القادمة بدور الطب النفسي في علاج مشاكل الشباب والتخلص من المفاهيم الخاطئة.