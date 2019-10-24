بيل جيتس: قفزة مذهلة لإنهاء "شلل الأطفال" بفضل الإمارات ومحمد بن زايد

أعاد رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس نشر تغريدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن جهود الإمارات في القضاء على مرض شلل الأطفال حول العالم.





وتوجه بيل جيتس عبر حسابه على "تويتر" بالشكر لكل من ساهموا في القضاء على المرض قائلا: "حقق العالم تقدما مذهلا نحو القضاء على شلل الأطفال بفضل شركاء مثل الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات".

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وكانت مؤسسة "بيل ومليندا جيتس" الخيرية، أعربت عن فخرها بالتعاون مع دولة الإمارات في عدد من المبادرات للقضاء على الأمراض حول العالم.

وقال جاي فينجر، مدير برنامج القضاء على مرض شلل الأطفال في المؤسسة، بمناسبة اليوم العالمي لمرض شلل الأطفال، 24 أكتوبر/تشرين الأول، إنّ الإمارات شريك تاريخي وممول للبرنامج ولعبت دوراً محورياً في جهود مكافحة المرض، خصوصاً على صعيد باكستان وأسهمت في إيصال التطعيمات إلى بعض أكثر المناطق صعوبة في البلاد.

وتستضيف أبوظبي في 19 نوفمبر المقبل، منتدى "بلوغ الميل الأخير"، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبالشراكة مع مؤسسة "بيل ومليندا جيتس"، الذي يجمع قادة الصحة حول العالم لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات حول كيفية تحديد الأمراض المعدية والقضاء عليها.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "تسريع الوتيرة "، ويأمل في ضمان التمويل والتنفيذ الكاملين للجهود المبذولة لإنهاء المهمة.