شكرا لقرائتكم خبر عن 48 % من أغذية الأطفال غير صحية لاحتوائها على الكثير من الملح والسكر والدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها اليوم، من أن نصف حبوب الإفطار، واللبن، والوجبات الجاهزة التي تباع في أوروبا للأطفال "تحتوي على الكثير من السكر أو الملح أو الدهون "، فقد نظر التحليل في 2600 من المنتجات الغذائية في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء القارة، وجد أن 48 % كانوا غير صحيين للغاية، بحيث لا يمكن تسويقهم للأطفال، بموجب إرشادات الاتحاد الأوروبي.



نصف اغذية الاطفال تحتوى على مواد غير صحية

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء حذروا من أن نصف الأطعمة المعبأة مسبقًا والمباعة في جميع أنحاء أوروبا للأطفال مليئة بالكثير من السكر أو الملح أو الدهون.

وقالت الصحيفة، نظر الباحثون إلى ما يقرب من 3000 من حبوب الإفطار، واللبن، والوجبات الجاهزة، واللحوم المصنعة، والمأكولات البحرية، على رفوف السوبر ماركت في 20 دولة في الاتحاد الأوروبي، ووجد الباحثون أن 48% منهم غير صحيين للغاية بحيث لا يمكن تسويقهم للأطفال بموجب إرشادات التغذية في الإتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر الأشياء التى كانت تحتوى على هذه المواد كانت الحبوب، واللبن، الزبادي، ومستويات الملح العالية في الوجبات الجاهزة، والأطعمة المصنعة، وكذلك عدم وجود ما يكفي من الألياف في الحبوب، تجاوزت العديد من الوجبات المجمدة حدود السعرات الحرارية، في حين فشل العديد من اللبن الزبادي في تلبية معايير الدهون الكلية والمشبعة.



اغذية الاطفال

أظهرت الأبحاث السابقة، أن تسويق الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون والسكريات والملح للأطفال يضر بنظامهم الغذائي، واستجابة لذلك، وضع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية حدود لمنع الأطفال من أن يصبحوا فريسة من قبل صانعي الأطعمة السريعة، وقد أجريت الدراسة من قبل العلماء في مركز البحوث المشتركة للمفوضية الأوروبية.

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قام الفريق، بقيادة ستيفان ستوركسديك، وجينت بونسمان، مسؤل المشروع العلمي في مركز الأبحاث، بتحليل الإنهيار الغذائي لـ 2961 من الأطعمة، من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 باستثناء ثمانية منها، ومن بين الدول التي شملتها الدراسة بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وهولندا، ثم قام الباحثون بمراجعتها مع معايير التسويق الخاصة بـمنظمة الصحة العالمية فى الاتحاد الأوروبي، حيث أظهر التحليل أن 1،281 منتجًا (48% ) غير مؤهلة للتسويق للأطفال، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وجد الفريق أن 267 نوع من حبوب الإفطار (37 %) فشلت في تلبية معايير الاتحاد الأوروبي، وكذلك 306 (65 %) من اللحوم المصنعة، وبالمثل، كانت 329 وجبة جاهزة (64 %) غير صحية للغاية، وكذلك 196 من اللبن (29 %) و ​​183 من منتجات المأكولات البحرية المصنعة (59 %).

ووجدت الدراسة أيضًا أن 1821 (68 %) من جميع الأطعمة كانت غير مؤهلة، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، والتي لها حدودأكثر صرامة قليلاً.

لم يوضح الباحثون بالضبط أي المنتجات والعلامات التجارية التي نظروا إليها، لكنهم قالوا إنهم كانوا من بين أفضل المنتجات مبيعًا في القارة.

تبين دراستنا الحاجة ونطاق إعادة صياغة المنتجات الغذائية والابتكار، يمكن لمعايير التغذية أن توجه العملية نحو عرض غذائي يجعل الخيارات الصحية أسهل.