شكرا لقرائتكم خبر عن المخ عضو كثيف استهلاك الطاقة.. أطعمة تشحن دماغك وتحسن أداءك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المخ عضو كثيف الاستهلاك للطاقة، ويستخدم حوالي 20 % من السعرات الحرارية في الجسم، لذلك يحتاج إلى الكثير من الوقود الجيد للحفاظ على التركيز طوال اليوم، والأطعمة التي نتناولها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على بنية وصحة أدمغتنا، وتناول غذاء يعزز المخ يمكن أن يدعم وظيفة الدماغ على المدى القصير والطويل.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" الأسماك الزيتية و الشوكولاتة الداكنة والتوت والجوز والبذور والحبوب الكاملة و القهوة والأفوكادو والفول السوداني والبيض والبروكلي من أهم الأطعمة التى تعزز صحة المخ.

الدماغ يتطلب أيضا بعض العناصر الغذائية للحفاظ على صحة جيدة، الأحماض الدهنية أوميجا 3 ، على سبيل المثال تساعد في بناء وإصلاح خلايا المخ، ومضادات الأكسدة تقلل من الإجهاد الخلوي والالتهابات ، والتي ترتبط بشيخوخة الدماغ واضطرابات التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر.

تعرف على أفضل الأطعمة لصحة الدماغ:الأسماك الزيتية

تعتبر الأسماك الزيتية مصدرا جيدا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى تساعد في بناء أغشية حول كل خلية في الجسم ، بما في ذلك خلايا الدماغ. وبالتالي ، يمكنهم تحسين بنية خلايا المخ التي تسمى الخلايا العصبية.

من أمثلة الأسماك الزيتية التي تحتوي على مستويات عالية من أوميجا 3، سمك السالمون والتونة، والسردين.

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الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاته الداكنة على الكاكاو ويحتوى على مركبات الفلافونويد ، وهو نوع من مضادات الأكسدة.

تعتبر مضادات الأكسدة مهمة بشكل خاص لصحة الدماغ ، حيث أن المخ عرضة بدرجة كبيرة للإجهاد التأكسدي ، مما يساهم في التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وأمراض الدماغ.

التوت

مثل الشوكولاته الداكنة، العديد من التوت تحتوي على مضادات الأكسدة الفلافونويد، تشير البحوث إلى أن هذه قد تجعل التوت الغذاء الجيد للدماغ.

تساعد مضادات الأكسدة عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، تشتمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت على الأنثوسيانين ، وحمض الكافيين ، والكاتشين ، والكيرسيتين.