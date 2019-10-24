نجاح أول عملية زراعة وجه لأمريكي من أصل أفريقي

تمكن فريق طبي متخصص في الجراحة التجميلية بمستشفى بريجهام ومينز، في مدينة بوسطن الأمريكية، من إجراء عملية زرع وجه ناجحة لأول أمريكي من أصل أفريقي.

وتعرض روبرت تشيلسيا في عام 2013 لحادث مأساوي، بعد اصطدام سائق مخمور بسيارته، أدى إلى اشتعال النار بها على الفور، وإصابته بحروق من الدرجة الـ3، غطت ما يقرب من نصف جسده.





وعُرض على تشيلسيا في مايو/ آيار 2018، وجه ينتمي إلى رجل ذي بشرة فاتحة اللون بشكل كبير عنه، وهو التغيير المصيري الذي رفضه على الرغم من إمكانية إخراجه من قائمة انتظار عمليات الزرع بعد بضعة أشهر فقط، حيث لم يتحمل فكرة أن يصبح شخصاً مختلفاً عن أصله الأفريقي.

ووفقاً لمجلة "تايم" الأمريكية، استغرق الأمر أكثر من عام حتى تلقى تشيلسيا مكالمة ثانية، تخبره العثور على الوجه المناسب له، من متوفى في ولاية أخرى، عثرت عليه مؤسسة برنامج "Gift of Life Donor" الأمريكية غير الربحية.

وشارك في عملية زرع وجه بالكامل لأول أمريكي من أصل أفريقي، 45 جراحاً واختصاصي تخدير وممرضين وصيادلة وزملاء بحث واختصاصيين اجتماعيين وقسيس، تحت قيادة الدكتور بوهدان بوماهاك، مدير زراعة الجراحة التجميلية في بريجهام هيلث، الذي أجرى مع فريقه 8 عمليات جراحية استمرت 16 ساعة، لتتم العملية بنجاح كبير.

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أما عن تفاصيل الحادث المؤلم الذي تعرض له تشيلسيا، فذكرت المجلة الأمريكية، أنه نقل إلى مركز جامعة إرفين الطبي بجامعة كاليفورنيا ليمضي 4 أشهر بين الحياة والموت، حيث أجرى له الفريق الطبي هناك 18 عملية جراحية، معظمها تطعيم الجلد الناتج عن حروق الحادث الذي فقد على إثره شفاهه، ونهاية أنفه، وعدة أطراف من أصابعه، وثلثي أمعاءه.

وبعد 5 أعوام من المعاناة والألم والعمليات، تمكن تشيلسيا من بدء مواصلة حياته بشكل أشبه بالطبيعي من جديد، بعد عملية زرع الوجه لأول أمريكي من أصل أفريقي.

"مع إشراقة كل صباح، أعتاد على وجهي الجديد أكثر"، عبارة وصف بها تشيلسيا حياته الجديدة في يوم خروجه من المستشفى في أغسطس/ آب الماضي، الذي بدأ في تأسيس "Donor's Dream"، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تشجيع وتوفير معلومات حول التبرع بالأعضاء.