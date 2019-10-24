آبي أحمد يتعهد ببناء سد النهضة دون الإضرار بدولتي المصب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، بالتزام بلاده بإقامة "سد النهضة" دون إلحاق الضرر بدولتي المصب.

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا، خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش القمة الروسية الإفريقية في سوتشي، تمسك بلاده بطريق المفاوضات وصولا إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد قال، في وقت سابق اليوم، إن الإعلام هو السبب الرئيسي في إثارة التوترات بين القاهرة وأديس أبابا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مباحثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إيجابية.

وأضاف، في تصريحات للتلفزيون الإثيوبي، أن التناول السلبي لتصريحات قادة البلدين تسبب في التوتر الذي حدث، معربا عن أمله في أن يبتعد الإعلام عن إثارة التوترات والنقل الخاطئ.