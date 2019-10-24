كيف تمثل الفرق قاراتها في النسخة المعدلة من مونديال الأندية؟

كشفت تقارير صحفية عن الطريقة التي ستتحدد بها الفرق المتأهلة إلى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد عام 2021 التي تستضيفها الصين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، صباح الخميس، أن الصين ستستضيف النسخة الأولى من الشكل الجديد لكأس العالم للأندية، والذي سيضم 24 فريقا، في الفترة من يونيو/حزيران حتى يوليو/تموز عام 2021.

وكشفت وكالة "أسوشيتد بريس" الأمريكية عن الطريقة التي ستختار بها كل قارة الفرق المتأهلة إلى النسخة التاريخية من البطولة، حيث ستكون قارة أوروبا صاحبة العدد الأكبر من المقاعد.

أوروبا صاحب نصيب الأسد

"القارة العجوز" ستستحوذ على 8 مقاعد خلال البطولة، لتكون الأكثر تمثيلا في المسابقة رغم رفض زيادة عدد الأندية المشاركة منها إلى 12.

الأندية الأوروبية الـ8 ستكون أبطال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في النسخ الـ4 السابقة على مونديال الأندية، في الفترة بين عامي 2018 و2021.

وفي حالة فوز فريق بإحدى البطولتين لأكثر من مرة، سيحصل على مقعده وصيف آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





إلا أن الأمر قد يتغير في حالة استقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على عدد أقصى من الأندية التي يمكن أن تشارك في البطولة من كل دولة.

ونجح ناديا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان في الفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 2018، قبل أن ينجح ليفربول وتشيلسي الإنجليزيان في الحصول عليهما لعام 2019.

دوري الأبطال ممثل آسيا وأفريقيا الوحيد

قارتا آسيا وأفريقيا ستُمثلان بـ3 أندية لكل منهما، غير أن الفرق الـ3 من كل قارة ستكون من بطولة دوري الأبطال، دون اللجوء إلى البطولة الأخرى.

في آسيا سيتأهل الفائز ببطولتي دوري الأبطال 2019 و2020 بشكل مباشر إلى بطولة كأس العالم للأندية، بينما سيكون المقعد الثالث لأحد وصيفي النسختين بعد مباراة فاصلة تجمع بينهما.





Advertisements

وفي حالة تأهل فريق إلى نهائي النسختين، فسيكون هو صاحب مقعد التأهل الأول بالإضافة إلى منافسيه في كلتيهما.

غير أن قارة آسيا ترغب في أن تُمثل كل دولة بنادٍ واحد على الأكثر، وهو ما قد يعدل من النظام في حالة تأهل فريقين من نفس الدولة إلى نهائي النسختين.

يُذكر أن الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني قد حجزا مقعدهما بالفعل في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2019، حيث سيلتقيان في مباراتي ذهاب وإياب الشهر المقبل.

وفي أفريقيا سيتكرر الأمر نفسه، حيث سيكون المتأهل أيضا بطلي آخر نسختين من دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى الفائز من مباراة فاصلة تجمع بين وصيفي النسختين.

الأمريكتان بلا خطة مكتملة

تسود حالة من الغموض حول الطريقة التي يمكن أن تتأهل بها فرق قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية إلى البطولة.

أمريكا الجنوبية هي ثاني أكثر القارات تمثيلا في البطولة بـ6 فرق، منها الفرق الـ4 التي نجحت في التتويج بآخر نسختين من بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودأمريكانا قبل مونديال الأندية.





أما الناديان الآخران اللذان سيمثلان القارة فلم يتم الكشف حتى الآن عن الطريقة التي سيتأهلان بها إليها.

وفي بطولة "الكونكاكاف" لشمال ووسط أمريكا، سيتأهل الفريقان اللذان تقابلا في المباراة النهائية للنسخة السابقة للبطولة.

أما الفريق الثالث فلم يتم أيضا الكشف عن طريقة واضحة لتحديد وصوله إلى نهائيات البطولة.

أوقيانوسيا لا تضمن مكانا في المونديال

لا تضمن قارة أوقيانوسيا مكانا في مونديال الأندية، رغم أنها إحدى القارات التي تضمن المشاركة بشكل مستمر في الشكل الحالي للبطولة.

بطل بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا في النسخة السابقة لمونديال الأندية سيكون على موعد مع مباراة فاصلة أمام بطل الدوري الصيني، في ظل استضافة الدولة الأخيرة للبطولة.

وسيكمل الفريق الفائز بالمباراة عقد الأندية المشاركة في البطولة الجديدة، التي ستُقام كل 4 سنوات على نفس المنوال.



