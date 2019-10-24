شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. استئصال ورم سرطانى من ثدى سيدة صينية بحجم كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The sun البريطانية، أن فريق طبى تمكن من استئصال ورم بالثدى لامرأة بحجم كرة السلة، حيث أنه كان كبيرا لدرجة أن المرأة لم تستطع حمله ،مما دعاها للذهاب للمستشفى، بعد عامين من "العلاجات" العشبية.

وقالت الصحيفة، تركت امرأة الأطباء في حالة من الرعب ، بعد أن وجدوا ورمًا بالثدي ينمو بحجم كرة السلة، حيث رفضت المريضة البالغة من العمر 47 عامًا الخضوع للعلاج، تم إجراء فحص للنمو لمدة عامين، وبدلاً من ذلك اختارت علاجه بواسطة المراهم والأدوية العشبية.

وأظهرت الأشعة بوجود سرطان بالثدي بحجم كرة ومع ذلك، سعت المرأة الصينية في النهاية إلى العلاج، وقالت الدكتورة وو جيان، التي عالجت المرأة في المستشفى في تشنجدو، بمقاطعة سيتشوان بالصين، كان نمو الورم في صدرها الأيسر أكبر من كرة السلة.

أضافت الدكتورة جيان، إن المريضة حاولت علاج النمو بالعلاجات العشبية، وكانت ترفض تلقى العلاج لمدة عامين، وكان آخر طبيب شاهد "جيانج"، حذر من أن خيارها الوحيد هو الذهاب للجراحة، لكن ليس من الواضح كم من الوقت انتظرت بين زيارات الطبيب.

قامت الدكتورة جيان وفريقها في النهاية بإزالة الورم الضخم في جراحة استمرت 5 ساعات، بعد أن أظهرت الاختبارات أن الورم أصبح خبيثًا، على الرغم من هذا، يدعي الدكتور جيان أن الورم كان يمكن أن ينفجر لو تركه المريض لفترة أطول، موضحة أنه إذا لم تجرى عملية جراحية، لكان الورم قد انفجر عبر جلدها.

وأوضح الأطباء، إنه بسبب كمية التغذية كانت تذهب للورم ، فقد تسبب ذلك في مشاكل مثل فقر الدم وسوء التغذية، مشيرين إنه من النادر جدًا أن ترى شخصًا على استعداد لترك الورم ينمو بهذا الحجم إلى الحد الذي يتعين عليه فيه رفعه بيدها من أجل مغادرة المنزل.

وحثت الدكتور جيان وفريقها ، الناس على عدم تأخير علاجهم، قائلة "لا تدع هذا يحدث إنه يؤدي فقط إلى زيادة الصدمات الجسدية أثناء الجراحة، ويزيد من تعقيد العملية.

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ورم سرطانى بالثدى بحجم كرة السلة

وقالت الصحيفة، إن السيدة المريضة البالغة من العمر 47 عامًا ، خضعت للعلاج بالمراهم والأدوية العشبية لمدة عامين ، إذ كانت تفرض فكرة التدخل الجراحى .



ورم بحجم كرة السلة



خلال الجراحة

أضافت الدكتورة جيان، إن المريضة حاولت علاج الورم بالعلاجات العشبية.

ورم سرطانى بالثدى

استئصال ورم سرطانى بالثدى