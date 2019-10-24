شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من احتباس السوائل فى الجسم.. أبرزها تناول الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني البعض من اختزان نسبة كبيرة من السوائل داخل الجسم، وهذا الأمر يتسب في تورم بعض أجزاء الجسم، وزيادة الوزن، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الحيل الطبية التي تساهم في التخلص من هذا الأمر بشكل سريع، وذلك وفقا لموقع "healthline".

إذا كنت تعاني بالفعل من زيادة نسبة احتباس الماء في الجسم، فلذا عليك التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، لأنها تساهم بشكل كبير احتباس السوائل في الجسم، ولذا تجنبها فترة لا تقل عن أسبوع.

عليك تناول ثمرة من الموز يوميا، فهي غنية بعنصر البوتاسيوم الذي يساهم بشكل كبير في التقليل من اختزان السوائل داخل الجسم، كما يمكنك أيضا تناول المكسرات والخضراوات الورقية كالخس والخيار والجرجير، فهي من الأطعمة الغنية بالألياف التي تساهم بشكل كبير في القضاء على الماء المختزن في الجسم.

Advertisements



التخلص من احتباس السوائل في الجسم

أكثر من تناول اللحوم الحمراء والبطاطا الحلوة والباذنجان، فهي أطعمة غنية بالعديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، كما أن تساهم في التخلص والقضاء من السوائل الزائدة داخله، ولذا تناولك لها يقضي علي نسبة السوائل المتواجدة في الجسم.

عليك تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات كالمشروبات الغازية، والحلويات، لأنها تساهم بشكل كبير في زيادة نسبة السوائل في الجسم، وأنت في غني عن هذا الأمر، كما عليك الإكثار من ممارسة الحركة أي الرياضة أو المشي فهي من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير ي القضاء علي مشكلة تراكم السوائل داخل الجسم، ومع هذا الأمر عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا، لأنها لها دور كبير في التخلص من تراكم الماء داخل الجسم.