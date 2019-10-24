ماذا تعرفين عن فقاعة الرضاعة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - هل لاحظت وجود فقاعة أعلى شفة طفلك الرضيع؟، نعم هذه الحالة موجودة لدى الكثير من الرضع وتحدث لسبب بسيط وهو وضعية الرضاعة الخاطئة!!

الدكتورة وفاء عبد العزيز، اختصاصية الأطفال وحديثي الولادة،تشير إلى ما يلي بخصوص فقاعة الرضاعة... سبب ظهور فقاعة الرضاعة: تظهر فقاعة الرضاعة على شكل انتفاخ أبيض أعلى الشفة العلوية للرضيع.

سبب هذه الحالة هو الاحتكاك بين ثدي الأم وشفة الرضيع. يحدث هذا الأمر بسبب وضعية الرضاعة الخاطئة.

ليس كل أم تعرف طريقة الرضاعة الصحيحة.

قد تظهر هذه الحالة على شكل مجموعة من البثور او الحبوب أعلى شفة الرضيع. علاج فقاعة الرضاعة: العلاج يكون باختيار طريقة الرضاعة الصحيحة والآمنة.

فالرضيع يحاول أن يمسك بثدي الأم وبالتالي فهو يقوم بزم شفتيه في محاولة منه لكي يحتفظ بالحلمة، وبذلك تحدث هذه الفقاعة وهي مؤلمة ومعيقة للرضاعة من الثدي، وقد تسبب رفض المولود للرضاعة. Advertisements على الأم أن تصحح وضعية الرضاعة لكي تتلافى هذه الحالة.

قومي بتعويد الرضيع على مص الحلمة والهالة المحيطة بها وليس الحلمة فقط. عودي رضيعك على أن يفتح فمه جيداً فهناك مواليد لا يفتحون أفواههم وبالتالي تكون الرضاعة مجهدة لهم.

احرصي على أن تكون الهالة السفلية من الحلمة داخل فم المولود.

الطريقة الصحيحة لوضعية شفتي المولود أثناء الرضاعة هي أن تكون الشفتين ملفوفتين للخارج وليس للداخل. هل تؤثر الأم في ظهور فقاعة الرضاعة؟ بالطبع الأم حين تكون وضعيتها غير صحيحة فهي تؤثر على الرضاعة كالآتي: أن تكون معدة المولود مواجهة لمعدتك.

أن يكون جسم المولود مستقيماً.

أن يكون جسم المولود مستنداً عليك وليس حراً وبالتالي تتحكمين بطريقة الرضاعة الصحيحة وعدم إجهاد المولود، قومي بسند المولود بذراعك أو بمسند خفيف في حال كنت متعبة، فالمهم أن يكون مقيداً وليس طليقاً فيبتلع الهواء. أن تكون يد الطفل واحدة حول الثدي والأخرى تحته فهذه الطريقة الصحيحة للرضاعة.

لا تستمر فقاعة الرضاعة لمدة طويلة وتشفى من تلقاء نفسها، في حال تشققها يجب أن تلجئي للطبيب.

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