تعرف على الفوائد المذهلة لثمرة الرمان على الصحة

الرمان هو في الغالب رمز للحب والخصوبة والشباب الدائم والجمال، فضلا عن أن الرمان يعد من بين أقدم الثمار المعروفة، فالكثير من الثقافات القديمة تحدثت عن الرمان وفوائد استخدامه. ومن يحب الرمان عليه انتظار قدوم الخريف.

وإلى جانب طعمه اللذيذ، يعد الرمان غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة مثل الحديد والفوسفور والكبريت والكلس والبوتاسيوم والمنغنيز. فضلا عن أن ثمرة الرمان تحتوي على حوالي 10 بالمئة من المواد السكرية وواحد بالمئة من حامض الليمون و84 بالمئة من البروتينات و3 بالمئة من الألياف.

فوائد الرمّان المهمّة:

الحماية والوقاية من أمراض السرطان، وذلك لغناه بموادّ طبيعيّة تهاجم الخلايا السرطانيّة.

يمدّ الجسم بحاجته من الفيتامينات كفيتامين C، وفيتامين A، وفيتامينB5، بالإضافة للكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، وغيرها من المعادن، والألياف.

الوقاية من أمراض القلب، والأمراض التي تصيب الأوعية الدمويّة من خلال تقليل نسبة الكولسترول السيّء في الدم ورفع الكولسترول الجيّد.

تخفيف حدّة مرض السكريّ لاحتوائه على كميّة كبيرة من الألياف.

حماية القلب من تصلّبات الشرايين، وذلك لاحتوائه على موادّ مضادّة للأكسدة.

خفض الوزن فهو يخفض نسبة الكوليسترول الضارّ، ويخلّص الجسم من السموم، وزيادة قوّة الدورة الدمويّة.

زيادة فعالية الحيوانات المنويّة لدى الرجل وزيادة إنتاجها. يفيد الرمّان في خفض ضغط الدم المرتفع بضبط مستوياته وتقليل الالتهابات.

حماية الشرايين من خلال منع تصلّبها أو تجلّطها. الوقاية من سرطان الثدي.

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علاج مشاكل المعدة، كالغثيان، والقيء، والقرح. تقوية جهاز المناعة، وإمداد الجسم بالطاقة.

العناية بالبشرة وبصحة الجلد بشكل عام، والحفاظ على نضارة الجلد وجماله.

التقليل من علامات الشيخوخة، من خلال قدرته على امتصاص الجذور التي تسبّب تجّعد الجلد وظهور التجاعيد.

حماية الكلي، والكبد وذلك بقدرته على التخلّص من السموم الضارّة بالجسم.

حماية العظام والمفاصل، وفي التخفيف من التهابات المفاصل.

العناية بالأسنان، من خلال التخلّص من البكتيريا التي توجد في اللثة وتؤثر على صحّة الأسنان.

فوائد قشر الرمان

لا تقتصر فوائد الرمّان على البذور الحمراء التي توجد بداخله والتي تشكّل الثمرة التي تؤكل فيها، وإنّما أثبتت الكثير من الدراسات والأبحاث أنّ لقشر الرمّان نفسه فوائد كثيرة يمكننا الاستفادة منها بدلاً من التخلص منه دون منفعة أو فائدة، ومن أهمّ فوائد قشر الرمّان أنّه يساعد في تخفيف آثار الشيخوخة وتقليل التجاعيد، وذلك لاحتوائه على مادّة الكولاجين المهمّة للبشرة، كما وتفيد القشرة في علاج مشاكل الشعر وفروة الرأس، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد الأخرى التي تجعل من الرمان فاكهة غنية لا ننسى فوائدها والاستفادة منها في موسمها.

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