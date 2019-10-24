شكرا لقرائتكم خبر عن الدهون غير المشبعة فى الأطعمة المقلية تصيبك بالخرف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون يابانيون أن الأحماض الدهنية الموجودة في الوجبات السريعة والأطعمة المقلية قد تعرض الناس لخطر أكبر من الخرف.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا يتم حظر الدهون غير المشبعة في المملكة المتحدة، والتي تستخدم لصنع الكعك والبسكويت والسمن والأطعمة المقلية، على الرغم من أنها ليست شائعة الاستخدام.

وربط الباحثون اليابانيون الآن هذه الدهون بالخرف، في دراسة شملت أكثر من 1600 شخص تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وعند تقدير استهلاك الناس للدهون غير المشبعة باستخدام اختبارات الدم ، وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات في الجسم كانوا أكثر عرضة بنسبة 52% للإصابة بالخرف.

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وتشير الدلائل إلى أن الدهون غير المشبعة قد تسبب التهابًا ضارًا وتراكم بروتين يسمى "الأميلويد"، وكلاهما مرتبط بالخرف، وتأتي هذه النتائج، التي نشرت في مجلة Neurology، بعد ثلاث سنوات من الغاء الحكومة للحظر المقترح على الدهون غير المشبعة في إستراتيجيتها لسمنة الأطفال لعام 2016.

وقال العلماء في العام الماضي إن فرض حظر على الدهون ، الذي يأتي من زيوت نباتية مهدرجة جزئيا ، يمكن أن ينقذ حياة 7200 شخص في إنجلترا من أمراض القلب التاجية على مدى خمس سنوات.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى التخلص من الدهون غير المشبعة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2023.