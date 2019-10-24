شكرا لقرائتكم خبر عن للرجل.. جراحات تجميل "ذكورة" خاصة به.. الدكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يحتاج بعض الرجال لعمليات تجميلية بغرض شكلي وأحيانا بغرض وظيفي، وفي أمراض الذكورة هناك بعض عمليات التجميل التي تخص الرجال وتؤثر عليه من الناحية الوظيفية.

هذا ما اكده أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، أن هناك اشياء كثيرة تؤثر نفسياً على الرجل وعلى علاقته بزوجته، لذا اعتبر عمليات التجميل الوظيفية التي تخص امراض الذكورة من الأشياء الهامة الضرورية .

وأوضح الدكتور احمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” أن هناك مشكلة انحناء العضو التناسلي، وفي الحقيقة انه قد يعتقد البعض انه في وضعية الانتصاب لا يكون هناك انحناء ولكن على العكس هناك نسبة انحناء بسيطة لا تؤثر على العلاقة الحميمة وهذا هو الوضع الطبيعي.



ما هي أسباب حدوث انحناء في العضو التناسلي؟

واشار إلى أن هناك نوعين من مشكلة الانحناء، الاول يكون خلقي بمعنى ان يكون الطفل مولود به ولديه مشكلة في انسجة العضو التناسلي ولكن تلك المشكلة لا تظهر الا في سن البلوغ، فالعضو التناسلي يحتوي على انبوبتين داخل النسيج الكهفي مسئولين على الانتصاب وفي حالة وجود اعوجاج تكون احدى الانبوبتين اكبر من الاخرى، ويكون الانحناء اتجاه الانبوب الاصغر، او قد يحدث نتيجة قصر في مجرى البول، حيث تكون فتحة مجرى البول اسفل رأس العضو، وهذا يعني وجود قصر في انبوب مجرى البول، وتؤدي الي الانحناء لاسفل.

النوع الثاني من اسباب حدوث الانحناء هو مرض بيروني وهو عبارة عن تليف في نسيج العضو، والتليف يحدث به احلال لاي نسيج حيوي بنسيج جاف، ومن المعروف ان اي تليف قد يعقبه وجود انقباض، وبالتالي اذا حدث تليف في اي انسجة العضو وحدث انقباض يؤدي في النهاية لحدوث انحناء لأعلى.

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