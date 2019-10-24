انطلاق مؤتمر دبي الدولي للتغذية بمشاركة 1500 طبيب

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وكالة أنباء الإماراتالخميس 2019/10/24 06:30 م بتوقيت أبوظبي
افتتاح مؤتمر دبي الدولي للتغذية
تحت شعار "تشجيع الابتكار والتميز في مجال التغذية"، افتتحت، الأربعاء، بدبي فعاليات الدورة الـ5 لمؤتمر دبي الدولي للتغذية، الذي يستمر 3 أيام، بمشاركة نحو 1500 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم.
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور المتعلقة بالتغذية العلاجية والمخاطر المحتملة والمشكلات الصحية المتصلة بسوء التغذية وآخر الدراسات والمستجدات والتوصيات العالمية في علم الغذاء العلاجي والتغذية بشكل عام، وذلك ضمن 12 جلسة علمية و8 ورش عمل يقدمها أكثر من 100 خبير وطبيب ومتخصص في مجال التغذية.
ويسلط المؤتمر الضوء على عدة موضوعات تحمل عناوين "حاضر ومستقبل السكريات قليلة التعدد للحليب البشري للرضع" و"تقييم تكوين الجسم: عصر جديد لتقييم التغذية والتدخل" و"السمنة عند الأطفال" و"ارتفاع ضغط الدم" و"الأدلة الناشئة: آثار استهلاك الحبوب الكاملة على صحة القلب والتمثيل الغذائي بما في ذلك مرض السكري من النوع 2" و"فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل".
وتتضمن أجندة المؤتمر عرض 30 ملصقا تعليميا يستعرضه باحثون وأكاديميون واختصاصيو تغذية من دولة الإمارات وخارجها، فيما سيحظى المشاركون في المؤتمر بفرصة الحصول على 22.5 من ساعات التعليم المستمرة المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.
وتشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر 24 شركة من 26 دولة تمثل العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا تعرض آخر التقنيات والتطورات في مجال التغذية.
وأعلن المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد القطامي إطلاق المرحلة الثانية من "مبادرة التغذية الأنبوبية والوريدية" المخصصة لتزويد أصحاب الهمم وكبار السن والحالات المرضية الصعبة بالغذاء المناسب لهم في منازلهم، وذلك عبر خدمات التطبيق الذكي للهيئة في خطوة مهمة لخدمة غير القادرين على تناول الغذاء بالطريقة العادية.
وذكرت وفاء عايش، مديرة إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي رئيسة المؤتمر، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي إيمانا من هيئة الصحة بدبي بأهمية الغذاء والعلاج التغذوي للأمراض غير المعدية ونشر الوعي والتثقيف بين جميع أفراد المجتمع.
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